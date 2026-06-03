Berita Terbaru: Pergantian Pimpinan BGN, Indonesia Open 2026, dan Kebakaran di Jakarta

Jakarta, Rabu (3/6/2026) - Berita terbaru dari Jakarta, Rabu (3/6/2026), menyusul pergantian jajaran pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Rumah Sakit Jabal Amel di Lebanon Selatan rusak parah akibat serangan udara Israel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) malam.

Jakarta, Rabu (3/6/2026) - Sejumlah pewarta berkumpul di depan gedung Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, menyusul pergantian jajaran pimpinan di lembaga tersebut.

Petugas keamanan berjaga di pintu masuk gedung BGN, menyusul pergantian jajaran pimpinan di lembaga tersebut. Beberapa karyawan berkumpul di sekitar area gedung BGN, menyusul pergantian jajaran pimpinan di lembaga tersebut. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Bertanding pada babak 32 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Alwi Farhan berhasil meredam perlawanan wakil India, Lakshya Sen.

Alwi Farhan menang dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-16. Pertandingan berlangsung sengit, kedua pemain saling balas merebut poin. Kemenangan ini mengantar Alwi Farhan melaju ke babak 16 besar. Di babak selanjutnya, Alwi Farhan akan menghadapi seniornya, Jonatan Christie, yang sebelumnya berhasil mengandaskan perlawanan wakil Singapura.

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berhasil melewati ujian pertamanya di Indonesia Open 2026. Jonatan Christie menang dua gim langsung 21-18 dan 21-15 atas pemain Singapura Jia Heng Jason Teh. Bertanding di Istora Senayan, Selasa (2/6/2026), Jonatan Christie sempat kesulitan di awal pertandingan. Meski demikian, Jonatan Christie, mampu membuka petualangan di Indonesia Open 2026 dengan cukup mulus.

Sebagai informasi, Jonatan Christie datang dengan ambisi menyudahi paceklik juara di rumah sendiri, termasuk kemarau gelar selama 2026. Rumah Sakit Jabal Amel yang terletak di Kota Tyre, Lebanon Selatan, rusak parah. Kerusakan parah terjadi akibat serangan udara Israel yang menghantam bangunan permukiman dan area parkir di sekitarnya pada Senin 1 Juni 2026. Meski tidak menghancurkan bangunan utama secara langsung, gelombang ledakan berimbas pada kerusakan struktural pada fasilitas medis Rumah Sakit Jabal Amel.

Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi, laboratorium medis, ruang perawatan intensif (ICU), dan tempat parkir mengalami kehancuran parah dengan puing-puing, langit-langit yang jebol, dan kaca berserakan. Puluhan pasien, termasuk anak-anak dan Lanjut Usia (lansia), terpaksa dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Puluhan korban luka akibat serangan di area sekitar juga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat.

Sebagai informasi, Rumah Sakit Jabal Amel atau Jabal Amel Hospital merupakan adalah salah satu pusat layanan medis utama yang terletak di kota pelabuhan Tyre, Lebanon Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (2/6/2026). Sebagaimana diketahui, Yaqut Cholil Qoumas merupakan tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan periode 2023-2024.

Dia ditahan di Rumah Tahanan (rutan) KPK sejak 12 Maret 2026. Meski sempat dialihkan status penahanannya menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026, atas permohonan keluarga, namun KPK kembali menahannya pada 24 Maret 2026. Berdasarkan perkembangan per Selasa 2 Juni 2026, KPK masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan segera menjadwalkan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan setelah musim haji 2026 berakhir.

Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol belakang Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) malam. Api yang diduga dipicu oleh korsleting listrik ini baru berhasil dipadamkan total pada Selasa (2/6/2026) dini hari WIB setelah berkobar selama sekitar 7 jam





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