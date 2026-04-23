Berita Jakarta Hari Ini: Makan Bergizi Gratis, Sekolah Gratis, Sampah, dan Ketahanan Pangan

Rangkuman berita Jakarta pada 22 April 2026, meliputi peluncuran program Makan Bergizi Gratis di SMA Kemala Bhayangkari 1, program sekolah swasta gratis di Jakbar, masalah sampah yang mendesak, pendataan penduduk baru, dan edukasi ketahanan pangan oleh Bulog.

Jakarta , 22 April 2026 – Beragam kegiatan penting mewarnai dinamika ibu kota pada hari Rabu ini. Fokus utama tertuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan penanganan masalah krusial seperti sampah serta ketahanan pangan .

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan resmi diluncurkan di SMA Kemala Bhayangkari 1, Pejaten, Jakarta Selatan, oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Inisiatif ini disambut antusias oleh para siswa, terutama mereka yang seringkali tidak memiliki kesempatan untuk sarapan sebelum memulai aktivitas belajar mengajar. Kepala Sekolah SMA Kemala Bhayangkari 1, Muryanto, menekankan bahwa MBG model prasmanan memberikan dampak positif langsung bagi kesehatan dan konsentrasi siswa selama proses pembelajaran.

Selain itu, program sekolah swasta gratis juga menjadi sorotan, dengan target 20 lembaga pendidikan di wilayah Jakarta Barat untuk tahun ajaran 2026/2027. Pembagian target ini meliputi 11 sekolah di Jakbar 1 dan 9 sekolah di Jakbar 2, mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari SMP hingga SMKS dan SMAS.

Diding Wahyudin, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakbar Wilayah 2, memaparkan daftar sekolah yang menjadi sasaran program ini, termasuk SMP Al Inayah, SMP Al Hasanah, SMKS Maarif Jakarta, SMAS Bufi Murni 2, SMKS Prima Wisata, SMKS Al Hamidiyah, SMKS Kebon Jeruk Jakarta, dan SMAS YP BDN. Program ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas. Di sisi lain, permasalahan sampah di Jakarta kembali menjadi perhatian serius.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menegaskan bahwa Jakarta membutuhkan transformasi total dalam pengelolaan sampah, mengingat kondisi darurat sampah yang sedang dihadapi. Ketergantungan pada TPA Bantargebang dinilai tidak lagi berkelanjutan, sehingga diperlukan solusi inovatif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah ini. Nabilah menyerukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi produksi sampah, meningkatkan daur ulang, dan mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat adanya 800 pendatang baru atau penduduk nonpermanen yang masuk ke Jakarta Selatan. Pencatatan ini merupakan bagian dari upaya pendataan penduduk untuk memastikan ketersediaan layanan publik yang memadai bagi seluruh warga Jakarta. Shanti, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil DKI Jakarta, menjelaskan bahwa pendataan ini penting untuk memahami dinamika populasi dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Data ini juga akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Selain isu-isu di atas, upaya menjaga ketahanan pangan juga terus dilakukan. Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Jakarta dan Banten menggelar program eduwisata di Komplek Pergudangan untuk pelajar SMK Hang Tuah 1 Kelapa Gadung dan SMA Negeri 21 Jakarta Timur. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang peran Bulog dalam mengelola cadangan pangan pemerintah dan menjaga stabilitas harga pangan.

Taufan Akib, Pemimpin Bulog Wilayah DKI Jakarta & Banten, berharap program eduwisata ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Eduwisata ini memberikan gambaran nyata tentang proses operasional Bulog, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi pangan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, berbagai kegiatan yang terjadi di Jakarta pada hari Rabu ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengatasi permasalahan perkotaan, dan menjaga stabilitas pembangunan





