Berita Hari Ini: Haji, Final Liga Champions, Waisak, Emas, Lumpur Lapindo, dan Jalan Ambles

Rangkuman berita terkini: ritual haji di Mina, final Liga Champions PSG vs Arsenal, perayaan Waisak di Candi Borobudur, harga emas perhiasan, genangan lumpur Lapindo dua dekade, dan jalan ambles di Jakarta Selatan.

Mina, Arab Saudi - Jemaah Muslim melaksanakan salah satu ritual puncak ibadah haji tahunan dengan melempar kerikil ke tiang-tiang sebagai simbol pelemparan batu ke setan pada hari kedua ritual di Mina, Kamis 28 Mei 2026.

Ribuan jemaah dari berbagai negara berkumpul di area jamarat untuk menjalankan ibadah yang merupakan bagian dari rangkaian haji. Suasana khidmat terlihat saat para jemaah berdoa setelah melempar kerikil, dengan beberapa di antaranya terisak-isak dalam kekhusyukan. Ibadah haji tahun ini diperkirakan diikuti oleh jutaan umat Muslim dari seluruh dunia, dengan protokol kesehatan yang tetap diperhatikan. Sementara itu, di Eropa, jelang final Liga Champions 2025/2026, Menara Eiffel di Paris kembali menyala dengan warna merah dan biru khas klub Paris Saint-Germain (PSG).

Tradisi ini dilakukan setiap kali PSG bertanding pada laga penting, sebagai bentuk dukungan dan kebanggaan warga Paris. Final yang mempertemukan PSG dengan Arsenal akan digelar pada Sabtu, 30 Mei 2026, pukul 23.00 WIB di Puskas Arena, Budapest, Hungaria. PSG lolos dramatis dengan agregat 6-5 melawan Bayern Munchen, sementara Arsenal menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga ini dinanti sebagai puncak kompetisi sepak bola Eropa musim ini.

Di Indonesia, perayaan Tri Suci Waisak 2570 Buddhist Era (BE) jatuh pada Minggu, 31 Mei 2026. Rangkaian perayaan dimulai dengan kedatangan para biksu Buddha yang menempuh perjalanan kaki (thudong) dari Bali hingga tiba di Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat 29 Mei 2026. Perjalanan spiritual ini dikenal sebagai Indonesia Walk for Peace, yang menjadi simbol perdamaian dunia dan kerukunan umat beragama.

Puncak peringatan Waisak secara nasional dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, dengan prosesi sakral di berbagai wihara di seluruh Indonesia. Dari sisi ekonomi, harga emas perhiasan pada Jumat, 29 Mei 2026, dibanderol mulai dari Rp 861 ribu hingga Rp 2,58 juta tergantung kadar karat. Harga tersebut bersifat dinamis dan belum termasuk ongkos pembuatan atau desain. Emas perhiasan tetap menjadi alternatif investasi yang diminati masyarakat Indonesia, selain sebagai perhiasan yang bisa dikenakan dengan desain menarik.

Dua dekade berlalu, semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, masih terus mengalir hingga Jumat, 29 Mei 2026. Lumpur yang menyembur dari pengeboran PT Lapindo Brantas meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan sosial yang mendalam. Setidaknya 11 desa di tiga kecamatan (Porong, Jabon, dan Tanggulangin) tenggelam, memaksa ribuan warga direlokasi. Material lumpur mengubah wilayah yang dulunya pemukiman padat dan pusat ekonomi seperti Pasar Porong menjadi kolam penampungan lumpur yang luas.

Di Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengerahkan alat berat ekskavator ke Jalan Raya Lenteng Agung pada Jumat, 29 Mei 2026, untuk menangani jalan ambles (sinkhole) parah yang terjadi sejak Kamis malam. Lubang selebar 3-4 meter, kedalaman 3 meter, dan panjang 16 meter menganga di jalur menuju Depok. Amblesnya jalan diduga dipicu gorong-gorong tua yang keropos. Penanganan darurat dilakukan untuk memulihkan akses lalu lintas dan mencegah kecelakaan lebih lanjut. Itulah rangkuman berita terkini pada hari ini, semoga bermanfaat





