Berita BSU 2026: Enam Kategori Pekerja Tidak Berhak Menerima Bantuan Subsidi Upah

Pemerintah mengkonfirmasi bahwa ASN dan anggota TNI dilarang menerima BSU 2026 sebesar Rp 900.000. Simak syarat lengkap penerima bantuan subsisi upah terbaru.

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan kembali persyaratan ketat bagi para pekerja yang berhak menerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahun 2026 sebesar Rp 900.000. Informasi ini sangat krusial bagi masyarakat, khususnya bagi para pekerja atau buruh yang sedang berusaha memastikan apakah mereka memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan resmi dari negara.

Sebagian besar masyarakat mungkin memiliki asumsi bahwa setiap pekerja yang memiliki penghasilan tetap dan terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara otomatis berhak menerima bantuan ini. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pekerja dengan status tersebut layak menerima dana tersebut sesuai dengan ketentuan resmi pemerintah.

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Persyaratan Penerima BSU 2026

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 hanya diberikan kepada para pekerja yang memenuhi sejumlah persyaratan spesifik sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Persyaratan tersebut mencakup status pekerjaan, kewarganegaraan Indonesia, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, hingga batas maksimal penghasilan yang ditetapkan.

Pemerintah telah menetapkan aturan ini untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan dapat membantu meringankan beban ekonomi pekerja di sektor informal maupun formal yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang syarat kelayakan menjadi sangat penting bagi setiap calon penerima.

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Dasar Hukum Permenaker Nomor 16

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin tanggal 2 November 2026, pemerintah secara resmi menetapkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja atau Buruh.

Peraturan tersebut secara resmi ditetapkan pada tanggal Rabu 28 Oktober 2026 dan memuat sejumlah ketentuan rinci mengenai persyaratan penerima BSU 2026. Ketentuan yang terbaru ini bertujuan untuk memperjelas batas-batas penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.

Six Kategori Dilarang Menerima BSU 2026

Berdasarkan ketentuan terbaru dalam Permenaker tersebut, terdapat enam kondisi spesifik yang menyebabkan seorang pekerja tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Pemerintah menetapkan daftar eksklusif ini untuk membatasi lingkup penerima bantuan agar sesuai dengan tujuan awal program subsidi upah tersebut.

Kategori pertama yang secara tegas tidak termasuk dalam kelompok yang berhak menerima BSU 2026 adalah Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ketentuan ini berlaku karena program subsidi upah tersebut ditujukan khusus bagi pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima sebagaimana diatur dalam Permenaker, bukan bagi pegawai pemerintah.

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Kategori kedua yang juga termasuk dalam kelompok yang dikecualikan dari penerima BSU 2026 adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Status kehormatan dan regulasi yang berlaku bagi seorang prajurit TNI membuat seseorang tersebut secara otomatis tidak memenuhi kriteria penerima subsidi gaji atau upah dari pemerintah dalam program ini.

Kesimpulan dan Pentingnya Verifikasi Data

Penting bagi setiap individu untuk memverifikasi data diri mereka secara teliti sebelum mengklaim hak atas bantuan pemerintah. Dengan mengetahui kategori pekerja yang dilarang menerima BSU 2026, masyarakat dapat menghindari kekecewaan dan kesalahan administratif yang tidak perlu.

Pemerintah berharap melalui transparansi informasi ini, program Bantuan Subsidi Upah dapat berjalan dengan lancar, adil, dan tepat sasaran. Para pekerja yang tidak termasuk dalam kategori yang dilarang diharapkan tetap dapat mengakses bantuan ini setelah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan terbaru.