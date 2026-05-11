Berbagai Dokumen Penting Diproses Secara Online, Privy Menjadi Solusi Praktis

Berbagai dokumen penting, mulai dari kontrak kerja, persetujuan bisnis, hingga dokumen pendidikan, kini dapat diproses secara online dengan lebih praktis. Kehadiran aplikasi tanda tangan elektronik pun semakin dibutuhkan oleh individu maupun perusahaan karena mampu memangkas waktu pengurusan dokumen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Selain mempercepat proses administrasi, layanan ini juga menawarkan fitur keamanan seperti verifikasi identitas, audit trail, hingga enkripsi dokumen.

Selain mempercepat proses administrasi, layanan ini juga menawarkan fitur keamanan seperti verifikasi identitas, audit trail, hingga enkripsi dokumen. Perkuat Ekosistem Keuangan Digital di Kalangan Pendidikan, Intip Kolaborasi BNI dengan Al-Izhar Privy menjadi salah satu platform tanda tangan elektronik yang populer di Indonesia. Platform ini telah memiliki lisensi resmi sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Certificate Authority (CA) dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Layanan ini digunakan oleh berbagai sektor, mulai dari perbankan, fintech, perusahaan teknologi, hingga institusi pendidikan dan kesehatan.

Saat ini, Privy disebut telah memiliki lebih dari 71 juta pengguna terverifikasi dan digunakan oleh lebih dari 200 ribu organisasi di Indonesia.

‘Di tengah percepatan transformasi digital, kebutuhan akan solusi yang praktis dan memiliki kekuatan hukum menjadi semakin penting. Privy hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan ekosistem digital yang terintegrasi, mulai dari verifikasi identitas, tanda tangan elektronik tersertifikasi, hingga e-Meterai dalam satu platform yang mudah digunakan,’ ujar Ratu Rima Novia Rahma, VP Marketing, Privy. Selain fitur tanda tangan elektronik tersertifikasi, Privy juga menyediakan verifikasi identitas online, audit trail dokumen, verifikasi dokumen digital, integrasi API perusahaan, hingga layanan Login with Privy.

Platform ini juga terintegrasi dengan Microsoft Office 365. Privy juga menjadi satu-satunya institusi di Indonesia yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga jaminan atas keaslian dokumen digital hingga Rp1 miliar Certificate Warranty. Keunggulan lainnya adalah layanan e-Meterai yang terintegrasi langsung dengan tanda tangan digital sehingga pengguna dapat melakukan pembubuhan meterai dan tanda tangan dalam satu proses sekaligus.

