Beragam Peristiwa Nasional: Kunjungan Menhan Qatar, Latihan Timnas, Yadnya Kasada, dan Pemakaman Ryamizard

Berita ini merangkum beberapa peristiwa penting di Indonesia, mulai dari kunjungan Menteri Pertahanan Qatar yang memperkuat kerja sama pertahanan, pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026, upacara adat Yadnya Kasada suku Tengger, hingga pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Juga terdapat laporan perayaan Waisak di Banda Aceh.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, di Kantor Kementerian Pertahanan , Jakarta, pada Selasa, 2 Juni 2026.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang pertahanan antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas berbagai isu strategis, termasuk potensi peningkatan kerja sama di bidang industri pertahanan, pelatihan militer, dan pertukaran intelijen. Sjafrie Sjamsoeddin menyambut hangat delegasi Qatar dan menekankan pentingnya kemitraan yang saling menguntungkan. Usai pertemuan, kedua menteri menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua kementerian.

Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat hubungan diplomatik dan pertahanan antara Indonesia dan Qatar di masa mendatang. Sementara itu, Tim Nasional Sepak Bola Indonesia kembali menggelar pemusatan latihan (Training Camp) di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Pemusatan latihan yang dimulai sejak 26 Mei 2026 ini juga menjadi ajang seleksi dan pemantauan performa pemain untuk agenda FIFA Match Day.

Sebanyak 23 pemain dipanggil, termasuk Thom Haye, Marselino Ferdinan, Egy Maulana Vikri, dan Shane Pattynama. Program latihan intensif ini dipimpin langsung oleh pelatih kepala John Herdman. Herdman menegaskan bahwa pemusatan latihan ini merupakan bagian penting dalam membentuk kerangka skuad Garuda yang solid dan kompetitif. Para pemain menjalani latihan fisik, taktik, dan simulasi pertandingan untuk memastikan kesiapan tim menghadapi turnamen regional tersebut.

Di sisi lain, masyarakat Suku Tengger melaksanakan upacara adat Yadnya Kasada di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Senin, 1 Juni 2026. Upacara ini merupakan ritual tahunan yang dilakukan setiap tanggal 14 bulan Kasada dalam penanggalan tradisional Tengger. Masyarakat membawa persembahan berupa hasil pertanian, buah-buahan, sayuran, dan hewan ternak untuk dilarung ke kawah Gunung Bromo. Ritual ini sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widhi atas berkah kehidupan dan hasil bumi.

Prosesi dipimpin oleh para pemuka adat atau Dukun Tengger, yang memanjatkan doa sebelum persembahan dilabuh ke kawah. Yadnya Kasada telah diakui sebagai warisan budaya takbenda Indonesia dan menjadi daya tarik wisata tahunan yang mengundang perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Kabar duka datang dari dunia pertahanan Indonesia. Mantan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, meninggal dunia pada Minggu, 31 Mei 2026, pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, karena sakit.

Almarhum dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026. Prosesi pemakaman dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan Apel Persada. Ryamizard Ryacudu dikenal luas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat periode 2002-2005 dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja 2014-2019. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, TNI, dan bangsa Indonesia.

Perayaan Tri Suci Waisak (Vesak) juga digelar di Banda Aceh, dipusatkan di Vihara Buddha Sakyamuni. Ratusan umat Buddha setempat mengikuti rangkaian ibadah dengan khidmat. Perayaan Waisak tahun ini menjadi momen refleksi dan penguatan nilai-nilai kebajikan bagi umat Buddha di Indonesia. Berbagai peristiwa nasional ini menunjukkan dinamika kehidupan berbangsa yang kaya akan kerja sama internasional, semangat olahraga, tradisi budaya, dan penghormatan terhadap jasa pahlawan





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertahanan Sepak Bola Tradisi Pemakaman Waisak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polres Probolinggo siagakan puluhan personel amankan Yadnya KasadaKepolisian Resor (Polres) Probolinggo menyiagakan puluhan personel untuk mengamankan rangkaian kegiatan warga Suku Tengger dalam ritual Yadnya Kasada di ...

Read more »

Warga Suku Tengger persembahkan sesaji hasil bumi ke kawah Bromo saat Yadnya KasadaWarga Suku Tengger persembahkan sesaji hasil bumi ke kawah Bromo saat Yadnya Kasada. Foto udara suasana upacara Yadnya Kasada di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (1/6/2026). ...

Read more »

Upacara Yadnya Kasada dan Perayaan Tri Suci Waisak 2026Masyarakat Suku Tengger menggelar upacara Yadnya Kasada di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widhi atas berkah dan keselamatan. Selain itu, masyarakat Suku Tengger juga menggelar upacara Yadnya Kasada di Pasuruan, di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur. Perayaan Tri Suci Waisak (Vesak) dipusatkan di Vihara Buddha Sakyamuni di Banda Aceh.

Read more »

Yadnya Kasada, Persembahan Syukur Suku Tengger untuk LeluhurUpacara ini digelar sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Sang Hyang Widhi serta penghormatan kepada leluhur yang ditandai dengan persembahan sesaji hasil bumi ke kawah Bromo.

Read more »