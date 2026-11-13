Bentrokan Presiden FFTN Libya Kualifikasi Afrika 2027

Bentrokan fisik terjadi antara pejabat Tunisia dan Libya selama kualifikasi Piala Afrika 2027. Libya menang 2-0, tapi insiden stadion mengaburkan hasil pertandingan penting ini.

Sebuah insiden bentrokan fisik berkecamuk di dalam Stadion Taieb Mhiri di Sfax, Tunisia, saat laga kualifikasi Piala Afrika antara Tunisia melawan Libya. Peristiwa dramatis ini melibatkan Houcine Jenayah, wakil presiden Federasi Sepakbola Tunisia, dan salah seorang ofisial delegasi tim nasional Libya. Insiden ini terjadi tepat sebelum babak kedua dimulai dan mengubah fokus sorotan dari hasil pertandingan menjadi ketegangan diplomatik dan keamanan di area stadion.

Mekanisme Bentrokan di Area Stadion

Krisis ini bermula ketika Houcine Jenayah memprotes keputusan wasit asal Maroko, Hamza El Fariq. Protes tersebut dilayangkan saat para pemain sedang memasuki lapangan untuk memulai kembali pertandingan setelah istirahat. Tindakan Jenayah tidak berlangsung lama, karena dalam hitungan detik seorang ofisial tim nasional Libya ikut campur dalam perdebatan tersebut.

Reaksi Stakeholder dan Posisi Resmi

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Petugas keamanan dan ketertiban turun tangan dengan sangat cepat untuk memisahkan kedua pihak. Tindakan segera ini berhasil mengembalikan ketenangan ke stadion, memungkinkan wasit untuk memulai kembali pertandingan setelah penghentian yang menimbulkan banyak kontroversi. Insiden ini melemparkan bayangan kelam atas atmosfer pertandingan yang sudah sejak awal sarat dengan ketegangan. Peristiwa ini menjadi tajuk utama semua pemberitaan, melampaui kepentingan hasil pertandingan itu sendiri dalam narasi publik saat ini.

Houcine Jenayah dikenal sebagai figur berpengaruh sebagai orang nomor satu di Federasi Sepakbola Tunisia. Keterlibatannya dalam adu fisik dengan ofisial negara lain merupakan anomali dalam protokol keamanan olahraga internasional. Reaksi terhadap insiden ini masih menunggu keputusan formal dari badan sepak bola afrika terkait, namun citra negatif sudah tercipta sejak video tersebut viral.

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Dampak Pertandingan dan Hasil Lapangan Hijau

Di atas lapangan hijau, tim nasional Libya berhasil meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Tunisia dengan skor 2-0. Kemenangan ini terjadi pada laga ketiga babak kualifikasi untuk Piala Afrika 2027. Hasil ini membangkitkan kembali harapan kuat Libya untuk mencapai putaran final turnamen untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Pencapaian bersejarah tersebut akan terwujud jika tim dapat mempertahankan momentum positif mereka.

Sebelum pertandingan, tim nasional Libya hanya memiliki satu poin dari satu kekalahan dan satu hasil imbang. Namun, mereka tampil dengan keberanian besar dan permainan terorganisir. Gol pertama datang pada menit-menit akhir babak pertama. Azzou Elmariami mendapatkan tendangan penalti akibat kesalahan fatal Ali Maaloul. Ali Youssef berhasil mengubah tendangan tersebut menjadi gol, memberikan keunggulan satu gol tanpa balas bagi Libya di akhir babak pertama.

Pada babak kedua, Tunisia menyerang dengan seluruh pemain mencari gol penyeimbang. Namun, mereka meninggalkan ruang luas di belakang pertahanan. Tim nasional Libya memanfaatkan celah ini dengan cerdik melalui serangan balik cepat. Hamdou Elhouni memimpin serangan tersebut, sebelum menerima umpan matang dari Saif Jador. Elhouni melepaskan tembakan keras ke gawang kiper Aymen Dahmen, mencetak gol kedua dan memastikan kemenangan penuh bagi Libya.

Konsekuensi Klasemen dan Langkah Selanjutnya

Dengan kemenangan ini, tim nasional Libya menambah koleksi poinnya menjadi empat poin dari tiga pertandingan. Posisi ini menempatkan Libya di puncak grup dengan selisih gol yang unggul atas Uganda. Tim Uganda baru memainkan dua pertandingan dalam seri kualifikasi ini. Sementara itu, perolehan poin Tunisia membeku di dua poin di peringkat keempat dan terakhir. Tunisia mencatat dua hasil imbang dan satu kekalahan dalam tiga pertandingan pertama.

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Kemenangan ini membuat misi Tunisia untuk lolos ke putaran final menjadi sangat pelik, meskipun mereka menjadi tuan rumah di semua laga tersebut. Di antara kegembiraan rakyat Libya atas hasil bersejarah dan keterkejutan rakyat Tunisia akibat kekalahan di tanah sendiri, pemandangan bentrokan tetap menjadi gambar yang tak terlupakan. Semua pihak kini menunggu apa yang akan dihasilkan oleh jam-jam mendatang berupa keputusan dan kemungkinan sanksi dari badan sepak bola terkait atas insiden yang mencoreng citra pertandingan penting ini.