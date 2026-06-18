Bentrok Pengosongan Hotel Sultan, Serangan Israel di Lebanon, dan Aksi Protes di Indonesia Mewarnai Berita Hari Ini

Sejumlah peristiwa besar terjadi pada Kamis 18 Juni 2026, mulai dari bentrokan pengosongan lahan Hotel Sultan yang menewaskan 69 penangkapan, hingga serangan Israel di Lebanon yang menyebabkan kerusakan masif dan pengungsian. Di Indonesia, aksi protes dari mahasiswa dan aliansi perempuan juga mewarnai hari ini, serta pengumuman SPMB DKI Jakarta.

Jakarta, 18 Juni 2026 - Sejumlah peristiwa besar terjadi hari ini, mulai dari bentrokan saat pengosongan lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, hingga serangan udara Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan kerusakan masif.

Di Indonesia, aksi protes dari aliansi perempuan dan mahasiswa juga mewarnai hari ini, bersamaan dengan pengumuman Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) DKI Jakarta. Proses pengosongan dan eksekusi lahan Blok 15 eks Hotel Sultan di GBK pada Kamis (18/6/2026) diwarnai bentrokan antara petugas pengamanan gabungan dan massa yang menolak eksekusi. Kericuhan berujung pada penangkapan 69 orang dan menyebabkan 29 aparat gabungan luka-luka. Massa melempari petugas dengan batu dan benda keras, memaksa petugas mengambil tindakan tegas untuk menembus blokade.

Sebanyak 3.161 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah dikerahkan. Eksekusi ini merupakan buntut sengketa panjang antara Pemerintah dan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terkait penguasaan lahan di GBK. Di Timur Tengah, serangan udara Israel di Lebanon Selatan telah menghancurkan ribuan bangunan. Di kota bersejarah Tyre, puluhan bangunan tempat tinggal, termasuk Rumah Sakit Jabal Amel dan situs Warisan Dunia UNESCO, rusak akibat serangan.

Data dari Dewan Nasional untuk Penelitian Ilmiah Lebanon (CNRS) sejak 2 Maret hingga 17 Mei 2026 mencatat lebih dari 68.000 unit hunian di Lebanon rusak atau hancur akibat eskalasi perang antara Israel dan Hizbullah. Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan kerugian fisik di Beirut dan sekitarnya mencapai setidaknya USD 365 juta. Konflik ini telah memaksa lebih dari 1,2 juta warga Lebanon mengungsi.

Sementara itu di Jakarta, Aliansi Perempuan Indonesia menggelar unjuk rasa dari Dukuh Atas hingga Istana Negara dengan memukul peralatan dapur. Mereka mendesak pemerintah meninjau kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap membebani ekonomi keluarga. Selain itu, mereka menuntut penurunan harga sembako dan BBM, serta pembukaan lapangan kerja layak untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga. Di Surabaya, ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia, dan Aliansi BEM Surabaya turun ke jalan pada Rabu (17/6/2026).

Mereka berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM non-subsidi dan program MBG. Para mahasiswa juga menyoroti kondisi fiskal negara dan menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan membawa poster bernada kritik. Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyiapkan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dengan total daya tampung 245.980 murid baru. Kuota ini mencakup sekolah negeri, program SPMB Bersama, dan sekolah swasta gratis.

SPMB dibuka melalui empat jalur: prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi, mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026. Berbagai peristiwa ini menunjukkan dinamika sosial dan politik yang kompleks, baik di Indonesia maupun internasional, dengan dampak langsung pada masyarakat luas





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Hotel Sultan Serangan Israel Lebanon Aksi Protes SPMB

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