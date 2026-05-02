Bentrok Mahasiswa dan Polisi di Depan Istana Negara Saat Demo Hardiknas

Aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) oleh BEM SI dan aliansi mahasiswa lainnya berakhir ricuh di depan Istana Negara. Polisi menghalangi massa yang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah, menyebabkan bentrokan fisik.

Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat melakukan upaya penghalangan terhadap aksi massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI ) yang hendak menuju Istana Negara .

Situasi memanas dan terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian ketika para demonstran berupaya menerobos barikade yang telah dipersiapkan. Aksi ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei. Lebih dari tiga aliansi mahasiswa turut serta dalam demonstrasi yang berpusat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selain BEM SI, aksi ini juga melibatkan Aliansi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Sema PTKIN) Se-Indonesia dan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Indonesia (PTMAI).

Pantauan langsung Tempo menunjukkan bahwa barikade polisi telah terpasang kokoh di Jalan Merdeka Selatan, persis di depan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tower. Barikade tersebut terdiri dari pagar besi yang menghalangi akses menuju Istana Kepresidenan. Para mahasiswa dengan gigih mencoba mendorong barisan polisi, berupaya melanjutkan perjalanan mereka untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada perwakilan pemerintah. Teriakan “Buka, buka, buka pintunya.

Buka pintunya sekarang juga! ” menggema di lokasi aksi, diiringi dengan nyanyian-nyanyian protes. Situasi semakin tegang ketika sebagian peserta aksi mulai membakar ban sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Respon dari pihak kepolisian berupa penyemprotan alat pemadam api ringan (APAR) yang menyebabkan mahasiswa di barisan depan terpencar.

Namun, semangat mahasiswa tidak luntur, mereka kembali maju dan terlibat dalam bentrokan fisik dengan polisi, saling mendorong dan mencoba melakukan serangan. Aksi demonstrasi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, sebuah momentum untuk mengevaluasi dan menuntut perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Para mahasiswa membawa berbagai atribut aksi, termasuk bendera kuning yang bertuliskan pesan-pesan bernada kritik terhadap kondisi pendidikan, seperti “R.I. P (Rest in Peace) Pendidikan” dan “Makan Beracun Gratis”.

Selain itu, spanduk identitas BEM dan berbagai poster dengan tulisan seperti “Gelap Gulita Pendidikan” dan “Pendidikan hanya dianggap ternak” turut meramaikan aksi. Salah seorang orator dari atas mobil komando dengan lantang menyampaikan kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah. Ia menyoroti bahwa meskipun telah berganti pemerintahan sebanyak delapan kali, persoalan pendidikan di Indonesia tak kunjung terselesaikan. BEM SI sendiri membawa sepuluh tuntutan utama dalam demonstrasi Hardiknas ini.

Tuntutan tersebut meliputi reformasi tata kelola anggaran pendidikan, pemisahan anggaran pendidikan publik dari anggaran kedinasan, serta penghentian praktik komersialisasi pendidikan yang berlebihan. Mahasiswa menilai bahwa anggaran pendidikan yang ada belum dialokasikan secara efektif dan merata, sehingga masih banyak ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Mereka juga menuntut agar pendidikan tidak dijadikan sebagai komoditas yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Aksi ini merupakan wujud kepedulian mahasiswa terhadap masa depan pendidikan Indonesia dan upaya untuk mendorong pemerintah agar lebih serius dalam menangani berbagai permasalahan yang ada. Demonstrasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk dialog konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah, sehingga dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain tuntutan utama, mahasiswa juga menyerukan perlunya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa





