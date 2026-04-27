Bennett dan Lapid Bergabung Menantang Netanyahu dalam Pemilu Israel

Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Yair Lapid membentuk aliansi untuk menantang Benjamin Netanyahu dalam pemilu Israel mendatang, mengkritik penanganan konflik dan menjanjikan penyelidikan atas kegagalan keamanan.

Situasi politik di Israel semakin dinamis menjelang pemilu yang diperkirakan akan berlangsung pada akhir tahun ini. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Yair Lapid telah secara resmi membentuk aliansi strategis untuk menantang posisi petahana, Benjamin Netanyahu .

Langkah ini merupakan upaya signifikan untuk menyatukan berbagai faksi oposisi yang selama ini terpecah belah, menciptakan sebuah kekuatan politik yang lebih solid dan kompetitif. Pengumuman pembentukan aliansi ini disampaikan melalui pernyataan bersama yang disiarkan secara nasional, menandai babak baru dalam lanskap politik Israel yang terus berubah. Bennett dan Lapid sepakat untuk mendirikan partai baru bernama Together, dengan Bennett ditunjuk sebagai pemimpinnya.

Bennett menekankan bahwa aliansi ini adalah tindakan yang paling patriotik dan Zionis yang dapat mereka lakukan untuk negara mereka, menunjukkan komitmen mereka terhadap kepentingan nasional. Lapid, di sisi lain, menegaskan bahwa perbedaan ideologi tidak akan menjadi penghalang dalam kerja sama mereka, menyoroti kepercayaan dan rasa hormat yang ada di antara keduanya. Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari aliansi ini adalah untuk mengakhiri perpecahan internal, menyatukan blok oposisi, dan memfokuskan semua upaya untuk memenangkan pemilu yang akan datang.

Aliansi ini tidak hanya berfokus pada penyatuan oposisi, tetapi juga mengkritik keras kepemimpinan Netanyahu, terutama terkait penanganan konflik yang terjadi sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Bennett secara tegas menyatakan bahwa jika mereka terpilih, ia akan membentuk komisi penyelidikan nasional untuk menyelidiki kegagalan yang dianggap sebagai penyebab utama serangan tersebut. Pemerintah Netanyahu sejauh ini menolak klaim tersebut, namun tekanan untuk melakukan penyelidikan independen semakin meningkat.

Lapid juga turut mengkritik kebijakan pemerintah, bahkan menyebut gencatan senjata sementara dengan Iran sebagai sebuah bencana politik yang merugikan kepentingan Israel. Bennett dan Lapid sebelumnya pernah menjalin koalisi pada tahun 2021, berhasil mengakhiri 12 tahun kekuasaan berturut-turut Netanyahu. Meskipun pemerintahan mereka hanya bertahan kurang dari 18 bulan, koalisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama lintas spektrum politik adalah mungkin di Israel.

Namun, setelah runtuhnya koalisi tersebut, Netanyahu kembali berkuasa setelah memenangkan pemilu pada November 2022 dan membentuk pemerintahan yang dianggap sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel. Pemerintahan Netanyahu saat ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait konflik berkepanjangan pasca-serangan Hamas. Konflik ini dinilai telah menggerus kredibilitas keamanan Netanyahu dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat Israel mengenai kemampuannya untuk melindungi negara. Sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa persaingan dalam pemilu mendatang semakin ketat.

Survei yang dilakukan oleh N12 News Israel pada tanggal 23 April memproyeksikan bahwa partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu akan meraih 25 kursi di parlemen. Sementara itu, partai yang dipimpin oleh Bennett diperkirakan akan mengamankan 21 kursi, menunjukkan potensi yang signifikan untuk menjadi kekuatan penyeimbang. Namun, partai yang dipimpin oleh Lapid diprediksi hanya akan meraih 7 kursi, mengalami penurunan yang signifikan dari 24 kursi yang mereka miliki saat ini.

Penurunan ini menunjukkan bahwa Lapid mungkin perlu mengandalkan aliansi dengan Bennett untuk meningkatkan peluang mereka dalam pemilu mendatang. Hasil jajak pendapat ini mengindikasikan bahwa pemilu mendatang akan menjadi sangat kompetitif dan tidak dapat diprediksi, dengan berbagai kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Situasi politik Israel saat ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konflik yang sedang berlangsung, ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah, dan upaya untuk menyatukan oposisi.

Aliansi antara Bennett dan Lapid merupakan perkembangan penting yang dapat mengubah dinamika politik Israel secara signifikan. Kemampuan mereka untuk menarik dukungan dari berbagai faksi oposisi dan menawarkan visi alternatif bagi negara akan menjadi kunci keberhasilan mereka dalam pemilu mendatang. Selain itu, kemampuan mereka untuk mengatasi perbedaan ideologi dan bekerja sama secara efektif juga akan menjadi faktor penting. Kritik terhadap Netanyahu, terutama terkait penanganan konflik dan isu keamanan, kemungkinan akan menjadi tema utama dalam kampanye pemilu.

Masyarakat Israel akan mempertimbangkan dengan cermat rekam jejak dan janji-janji dari masing-masing partai dan pemimpin sebelum membuat keputusan mereka. Pemilu ini tidak hanya akan menentukan siapa yang akan memimpin Israel, tetapi juga akan membentuk arah kebijakan negara dalam beberapa tahun mendatang. Dampak dari pemilu ini akan dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Israel, tetapi juga oleh seluruh kawasan Timur Tengah.

Dengan meningkatnya ketegangan regional dan tantangan keamanan yang kompleks, pemilihan pemimpin yang kuat dan kompeten sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keamanan Israel. Aliansi Bennett-Lapid menawarkan alternatif yang menarik bagi pemilih yang mencari perubahan dan kepemimpinan yang baru. Namun, mereka juga menghadapi tantangan besar dalam meyakinkan pemilih bahwa mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Israel dan membawa negara menuju masa depan yang lebih baik





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Netanyahu Perintahkan Serangan Intensif ke Hizbullah, Gencatan Senjata Kian TerancamPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan ke wilayah selatan Lebanon yang berada di bawah kendali militer Israel pada Minggu. Kunjungan ini menjadi yang pertama sejak pecahnya kembali konflik antara Israel dan kelompok militan Hez...

Read more »

Pembentukan Partai Beyahad (Bersama) di Israel: Langkah Strategis untuk Mengkonsolidasi Kekuatan OposisiNaftali Bennett dan Yair Lapid mengumumkan pembentukan partai baru Beyahad (Bersama) sebagai upaya untuk menyatukan kekuatan oposisi dalam menghadapi pemilu Oktober. Partai ini berfokus pada reformasi keamanan dan kebijakan luar negeri, menawarkan alternatif bagi warga yang kecewa dengan pemerintahan Netanyahu.

Read more »

Mantan PM Israel Naftali Bennett dan Yair Lapid Bersatu Tantang Benjamin Netanyahu dalam PemiluLapid mendesak kelompok moderat Israel mendukung Bennett untuk mengalahkan Netanyahu, seraya menekankan Israel butuh persatuan layaknya udara untuk bernapas.

Read more »

Dua Tokoh Oposisi Israel Ini Siap Gulingkan Netanyahu dari Kursi Perdana MenteriDua rival politik terbesar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan bergabung untuk menggulingkan pemerintahan koalisi Netanyahu di Pemilu Israel 2026

Read more »

Dua Mantan PM Israel Bersatu Jelang Pemilu, Siap Tumbangkan Netanyahu dari Kursi KekuasaanDua mantan perdana Menteri Israel, Naftali Bennett dan Yair Lapid, rival politik terbesar Benjamin Netanyahu menyatakan akan Bersatu membentuk koalisi untuk menantangnya

Read more »

[HOAKS] Netanyahu Mundur dari Jabatan PM Israel karena Sakit ParahNetanyahu memang diberitakan menjalani perawatan untuk kanker prostat stadium awal, tetapi dia tidak mundur dari jabatan PM Israel.

Read more »