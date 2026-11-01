Bengkulu Tengah Perpanjang WFA ASN hingga 2026, Pemda Pastikan Pelayanan Publik Tetap Lancar

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memperpanjang sistem kerja WFA bagi ASN hingga akhir 2026 demi efisiensi anggaran tanpa mengganggu layanan kesehatan dan administrasi kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah resmi mempertahankan sistem kerja dari mana saja atau yang dikenal dengan Work From Anywhere atau WFA hingga akhir tahun dua ribu dua puluh enam. Keputusan ini mencakup Aparatur Sipil Negara atau ASN jenis pegawai negeri sipil atau PNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK termasuk jenis paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah setempat. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi dan adaptasi tata kelola pemerintahan modern yang fleksibel.

Strategi Efisiensi Anggaran Hingga 2026

Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Riyanto secara tegas memastikan bahwa layanan kesehatan maupun kependudukan tetap berjalan dengan maksimal meskipun pemerintah kabupaten menerapkan sistem WFA bagi ASN. Ia menegaskan bahwa pekerjaan administrasi dan fungsi pelayanan masyarakat tetap berlangsung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pegawai. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menjaga standar pelayanan yang tinggi kepada warga masyarakat tanpa terpengaruh oleh lokasi fisik tempat pegawai bekerja.

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Rachmat Riyanto menyampaikan pesan langsung kepada para pegawai di lingkungan pemda pada Sabtu tanggal tiga puluh satu Oktober. Ia berpesan agar kawan-kawan di sana tetap bisa beraktivitas seperti biasa sebagaimana mestinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Para pegawai telah diberikan mandat resmi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya baik di lingkungan kantor dinas maupun di lapangan. Tugas ini mencakup pengawasan dan pelaksanaan di puskesmas serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di wilayah Bengkulu Tengah.

Dia menekankan bahwa yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan tanpa hambatan berarti. Tempat pelaksanaan pekerjaan dapat menyesuaikan dengan jenis tugas yang dihadapi, namun tanggung jawab pelayanan harus tetap dijalankan dengan penuh dedikasi. Pegawai yang berada di kantor maupun di lapangan memiliki mandat untuk memastikan pekerjaan kedinasan berlangsung lancer dan akurat.

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Dampak Nyata Penghematan Anggaran Daerah

Pemberlakuan sistem kerja WFA bagi PNS dan PPPK hingga akhir dua ribu dua puluh enam dilakukan berdasarkan hasil rapat dan evaluasi mendalam. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak signifikan bagi penghematan anggaran daerah yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tomi Marisi menjelaskan bahwa penurunan penggunaan anggaran rutin sangat terasa secara nyata.

Khususnya untuk anggaran listrik, penghematan sangat terasa sekali akibat berkurangnya penggunaan energi di gedung pemerintahan selama jam kerja. Efisiensi ini tidak hanya mencakup biaya listrik namun juga potensi pengurangan biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan mobilitas dan fasilitas kantor. Pemerintah daerah melihat ini sebagai langkah cerdas dalam mengelola keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Komitmen Layanan Publik Tetap Prioritas Utama

Kebijakan ini bukan berarti mengabaikan kehadiran fisik pegawai sepenuhnya karena fleksibilitas lokasi tetap mengutamakan penyelesaian tugas. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ingin memastikan bahwa akses masyarakat terhadap layanan dasar tidak terganggu oleh kebijakan internal perusahaan. Koordinasi antar dinas dan perangkat daerah tetap dijaga agar informasi dan layanan kepada publik berjalan sinergis.

Pemda setempat juga menekankan pentingnya disiplin kerja dan akuntabilitas hasil meskipun pegawai tidak selalu berada di meja kerja fisik. Sistem pelaporan dan monitoring tugas diperkuat untuk memastikan bahwa setiap amanah jabatan terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Hal ini merupakan bagian dari transformasi digital dan manajemen kinerja modern yang diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah Bengkulu Tengah.