Benda Diduga Bom Mortir Peninggalan Perang Dunia II Ditemukan di Jayapura

Benda diduga bom mortir peninggalan Perang Dunia II ditemukan di kawasan Jalan Ariyau, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Benda tersebut ditemukan oleh seorang warga yang mencari ikan bersama teman-temannya.

Benda diduga bom mortir peninggalan Perang Dunia II ditemukan di kawasan Jalan Ariyau, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura . Benda tersebut ditemukan oleh seorang warga yang mencari ikan bersama teman-temannya di sepanjang Kali Ariyau.

Mereka menemukan sebuah benda besi berbentuk menyerupai jantung pisang yang kemudian mengeluarkan asap. Setelah menyadari adanya potensi bahaya, mereka segera meninggalkan lokasi dan melaporkannya kepada keluarga yang kemudian meneruskan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa benda tersebut merupakan bom mortir peninggalan Perang Dunia II dengan ukuran panjang sekitar 85 sentimeter, diameter 18 sentimeter dan berat kurang lebih 10 kilogram.

Untuk menjamin keamanan masyarakat, Polsek Sentani Kota berkoordinasi dengan Unit Penjinak Bom (Jibom) Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Papua. Tim Jibom yang dipimpin IPTU Sharul Mubarak tiba di lokasi dan langsung melaksanakan tindakan disposal sesuai prosedur standar penanganan bahan peledak. Proses disposal berlangsung aman dan terkendali hingga selesai pada pukul 18.45 WIT. Sisa material hasil disposal diamankan oleh Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Papua untuk kepentingan penyelidikan dan penanganan lebih lanjut





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Bom Mortir Peninggalan Perang Dunia II Jayapura Kepolisian Unit Penjinak Bom

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