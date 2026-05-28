Bencana Hujan Badai di Distrik Yongchuan Chongqing Picu Banjir Bandang dan Keruntuhan Tanah

Hujan badai伴随着强降雨导致重庆永川区突发洪水与地质灾害，地方当局启动应急机制并组织救援队进行人员疏散和基础设施修复，包括电力供应和供水管道的抢修工作。

Hujan badai dahsyat yang datang secara tiba-tiba melanda Distrik Yongchuan di Kota Chongqing , China, sejak Sabtu (23/5) malam hingga Minggu (24/5) dini hari waktu setempat.

Bencana alam tersebut memicu banjir bandang dan keruntuhan tanah di berbagai area distrik tersebut. Sebagai respons, otoritas setempat segera mengaktifkan mekanisme tanggap darurat, mengoordinasikan pasukan penyelamat dari segala penjuru, dan berupaya maksimal untuk operasi penyelamatan serta pemulihan infrastruktur. Tim penyelamat bekerja di lokasi-lokasi seperti Desa Anxi, membantu warga yang terdampak dan memperbaiki fasilitas penting. Petugas dari State Grid Chongqing Yongchuan Power Supply Company scored untuk memperbaiki jaringan pasokan listrik di daerah tersebut.

Selain itu, terdapat upaya memperbaiki pipa air keran yang rusak akibat bencana. Gambaran situasi terrain dan nampak dalam foto-foto drone menunjukkan kondisi darurat dan kerja keras para petugas di wilayah yang terkena dampak





