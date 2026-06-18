Bencana Cuaca Ekstrem di Galicia: Badai, Banjir, dan Tanah Longsoradistrik Viana do Bolo dan Sekitarnya

Badai hebat伴 dengan ribuan petir dan hujan deras di Galicia, Spanyol, memicu banjir lumpur dan tanah longsor yang merusak desa-desa, mengisolasi warga, dan merusak infrastruktur pada 18 Juni 2026. Kotamadya Viana do Bolo adalah wilayah paling parah, dengan wali kotanya mendeskripsikan situasi sebagai 'menghancurkan'.

Pada hari Kamis, 18 Juni 2026, wilayah utara Spanyol , khususnya Galicia , diguncang oleh cuaca ekstrem berupa badai hebat yang disertai hujan deras, petir, banjir, dan tanah longsor .

Ribuan sambaran petir--total hampir 6000 dalam 24 jam--menyambut wilayah timur Galicia, memicu banjir bandang dan longsor lumpur yang parah. Salah satu kotamadya paling parvah adalah Viana do Bolo, di mana arus banjir membawaGround material lumpur dalam jumlah besar, menepi rumah-rumah, menutup jalan, bahkan membuat beberapa warga terisolasi. Wali kota Viana do Bolo menggambarkan situasinya sebagai 'menghancurkan', dengan air yang melanda seluruh desa, merusak infrastruktur dan properti warga.

Material longsoran juga menimbun kendaraan, oven, dan garasi, sementara lumpur mencapai level jendela rumah-rumah. Penutupan jalan utama menyulitkan akses ke layanan dasar. Kerusakan meluas ke berbagai desa di Galicia, meninggalkan jejak kehancuran yang signifikan bagi komunitas setempat





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