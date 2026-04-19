Ben Whittaker Raih Kemenangan KO Kilat Atas Braian Suarez, Debut Amerika Serikat Menanti

Petinju Inggris, Ben Whittaker, mempertahankan gelar WBC Silver kelas berat ringan dengan kemenangan KO cepat atas Braian Suarez di Liverpool. Promotor Eddie Hearn mengumumkan debut Whittaker di Amerika Serikat pada Juni mendatang dan optimis ia siap bersaing di level dunia pada 2027.

Peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020, Ben Whittaker , kembali menunjukkan dominasinya di atas ring tinju dengan merayakan kemenangan KO atas lawannya, Braian Suarez. Pertarungan sengit ini berlangsung di M&S Bank Arena, Liverpool, Inggris, pada Minggu (19/4/2026) WIB. Kemenangan ini semakin memperkokoh status Whittaker sebagai juara kelas berat ringan (79,4 kg) WBC Silver, membuktikan bahwa ia terus berkembang pesat sejak debut profesionalnya.

Sejak awal pertarungan, perbedaan signifikan dalam kecepatan dan keterampilan antara kedua petinju langsung terlihat jelas. Whittaker, dengan kelincahan dan pengalamannya, mampu mengeluarkan berbagai variasi serangan andalannya yang sulit diantisipasi oleh Suarez. Meskipun Suarez sempat sesumbar akan menghajar Whittaker sebelum pertandingan, menjanjikan pertarungan yang menarik dengan pukulan kerasnya, ia ternyata memiliki kelemahan yang juga cukup dikenal. Suarez tercatat pernah mengalami kekalahan cepat di masa lalu, yang tampaknya menjadi bumerang baginya kali ini. Dalam upayanya untuk menutup jarak dan melancarkan serangan, Suarez sempat berhasil mendekati Whittaker. Namun, alih-alih menyerang, ia justru terperangkap dalam permainan kaki Whittaker yang lihai. Whittaker dengan cerdik memutar tubuh Suarez, membuatnya kehilangan keseimbangan dan kesempatan menyerang. Suarez kemudian terlihat mengeluh kepada wasit, menyatakan bahwa ia merasa dipukul di bagian belakang kepala. Kesempatan emas ini langsung dimanfaatkan oleh Whittaker. Ia segera mengambil inisiatif, melancarkan pukulan keras tangan kanan ke arah kepala Suarez. Pukulan telak tersebut membuat Suarez seketika terjatuh. Ia tidak mampu bangkit sebelum hitungan wasit berakhir, mengakhiri pertarungan secara dramatis pada menit ke-2 detik ke-24 di ronde pertama. Kemenangan ini sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan Whittaker, yang kini mencatatkan 11 kemenangan, di antaranya 8 melalui KO, dan hanya 1 hasil imbang. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Suarez, yang sebelumnya memiliki rekor mentereng dengan 20 kemenangan, termasuk 19 KO, namun kini harus menerima kekalahan keempatnya dalam karier profesionalnya. Pasca pertarungan, Eddie Hearn, promotor Whittaker, memberikan konfirmasi mengenai rencana masa depan petinjunya. Hearn menyatakan bahwa Whittaker dijadwalkan akan melakukan debutnya di Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni mendatang. Laga tersebut akan menjadi bagian dari pertarungan pendukung utama antara Xander Zayas dan Jaron Ennis. Hearn mengungkapkan optimisme tinggi terhadap karier Whittaker, "Selanjutnya, dia (Ben Whittaker) akan berada di tempat yang seharusnya, di panggung besar seperti New York," ujarnya, menandakan ambisi untuk menempatkan Whittaker di panggung internasional yang lebih besar. Setelah penampilan di Amerika Serikat, Whittaker rencananya akan kembali ke Inggris dan diharapkan menjadi bintang utama dalam sebuah pertarungan besar di Birmingham. "Entah itu duel domestik besar atau eliminator menuju gelar dunia," tegas Hearn. Ia menambahkan, "Saya percaya pada 2027 dia akan siap menghadapi petinju kelas 175 pon terbaik di dunia." Pernyataan ini menunjukkan keyakinan Hearn bahwa Whittaker memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi tinju dunia dalam beberapa tahun ke depan, membuka jalan menuju perebutan gelar juara dunia





