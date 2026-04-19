Ben Shelton Juara BMW Open, Ukir Sejarah Tenis Amerika di Tanah Liat

Petenis Amerika Ben Shelton meraih gelar ATP Tour kelimanya dan kedua di lapangan tanah liat setelah mengalahkan Flavio Cobolli di final BMW Open by Bitpanda di Munich. Kemenangan ini menandai pencapaian bersejarah bagi tenis Amerika di permukaan tanah liat.

Shelton yang merupakan unggulan kedua dalam turnamen ini, berhasil membalas kekalahannya dari Alexander Zverev pada final turnamen ATP 500 yang sama setahun lalu, kali ini ia tampil dominan melawan Cobolli yang berada di peringkat 16 dunia. Kemenangan ini menandai kemenangan pertamanya atas petenis Top 20 di permukaan tanah liat, sebuah pencapaian signifikan dalam kariernya. Usai pertandingan, Shelton mengungkapkan rasa puasnya atas performa yang ia tunjukkan. Ia menyatakan bahwa ia bermain pada level yang sangat tinggi, sebuah performa yang sudah pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kesulitan terbesar yang ia hadapi adalah mempertahankan intensitas permainan saat lawannya meningkatkan levelnya. Namun, Shelton berhasil mengatasi tantangan tersebut di set kedua dan menampilkan permainan tenis yang luar biasa. "Saya senang dengan penampilan saya minggu ini. Saya semakin membaik seiring berjalannya minggu dan saya senang dengan kerja keras yang saya dan tim lakukan," ujar petenis berusia 23 tahun tersebut. Shelton, yang sebelumnya juga menjadi juara turnamen lapangan tanah liat di Houston pada tahun 2024, kini tercatat sebagai petenis Amerika pertama yang memenangi gelar di permukaan tanah liat level ATP 250 sejak Andre Agassi di Roma pada tahun 2002. Ia kini memimpin rekor pertemuan 4-2 atas Cobolli. Shelton secara khusus menyoroti pentingnya permukaan tanah liat dalam perkembangannya. Ia mengungkapkan bahwa tanah liat adalah permukaan yang ingin ia tingkatkan setiap tahunnya, dan perlahan-lahan ini menjadi salah satu permukaan favoritnya untuk bermain. Lebih jauh lagi, Shelton mencatatkan rekor pribadi sebagai petenis putra Amerika pertama dalam sejarah seri ini (sejak 2009) yang berhasil memenangi tiga gelar ATP 500. Dalam pertandingan final tersebut, Cobolli, yang sebelumnya berhasil mengalahkan Zverev di semifinal, sempat meningkatkan level permainannya di set kedua. Namun, ia tidak mampu menembus ketangguhan servis Shelton. Statistik ATP menunjukkan bahwa Shelton berhasil bangkit dari ketertinggalan 0/30 pada servis di kedudukan 4-5 dan kemudian berhasil mematahkan servis Cobolli lagi. Kesalahan ganda yang fatal dari Cobolli akhirnya menjadi penentu. Setelah mengamankan kemenangan dalam waktu 90 menit, Shelton merayakan momen bersejarah tersebut bersama timnya di pinggir lapangan. Perjalanan Shelton menuju gelar juara di Munich tidaklah mudah. Ia harus melewati pertandingan tiga set melawan Emilio Nava dan Joao Fonseca di Munich, sementara ia mengalahkan Alexander Blockx dan Alex Molcan hanya dalam dua set langsung. Dengan kemenangan ini, Shelton kini berada di peringkat keenam dalam ATP Live Ranking, hanya terpaut 30 poin dari petenis peringkat kelima dunia, Felix Auger-Aliassime, menunjukkan potensi besar yang ia miliki di masa depan





