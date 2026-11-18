Aliansi BEM UI mengutuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI karena mengancam ekosistem. Pemerintah berklarifikasi lokasi masih dalam tahap studi dan belum final.

Aliansi BEM se-Universitas Indonesia melalui Koordinator Bidang Sosial dan Politik, Hafidz Hernanda, resmi mengutuk keras rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang menggunakan kawasan Hutan Kota UI. Penolakan keras ini dilontarkan pada Rabu, 18 November 2026, sebagai respons atas wacana yang dinilai sebagai kejahatan negara terhadap ruang ekologis vital yang selama ini menjadi penyangga kehidupan wilayah Jakarta dan Depok.

Perlindungan Ekosistem vs Rencana Pemerintah

Hafidz Hernanda menegaskan bahwa Hutan Kota UI bukan lahan kosong yang dapat dikorbankan hanya untuk memenuhi hasrat kekuasaan semata, melainkan kawasan yang memiliki kehidupan dan fungsi keselamatan bersama yang tidak dapat dinegosiasikan. Sebagai paru-paru kota yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan pelestarian keanekaragaman hayati, penggantian tutupan hutan dengan bangunan dan permukaan kedap air akan menggeser fungsi ekologis yang menopang kehidupan.

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Kerugian akibat hilangnya fungsi resapan air dan habitat alami ini akan ditanggung oleh masyarakat sekitar serta generasi mendatang yang bahkan belum sempat menyuarakan kepentingan mereka. Oleh karena itu, Aliansi BEM se-UI mendesak Pemerintah maupun pihak Universitas Indonesia untuk segera membatalkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan tersebut dan menghentikan segala bentuk alih fungsi ruang ekologis kampus yang merusak fungsi lindung.

Klarifikasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan klarifikasi resmi bahwa rencana penggunaan lahan di Hutan Kota UI bukan merupakan usulan akhir, melainkan hanya sebuah alternatif yang sedang dibahas. Dia menjelaskan bahwa untuk memutuskan satu lahan apakah memenuhi syarat atau tidak, proses pembahasan harus dilakukan secara bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

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Banyak syarat ketat yang harus dipenuhi dalam proses pemilihan lahan ini, mulai dari analisis dampak lingkungan (AMDAL), ketersediaan pasokan air, hingga kemiringan lahan yang aman. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penggunaan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Jakarta sama sekali tidak pernah muncul saat koordinasi dengan Rektor UI dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Alternatif Lahan dan Persyaratan Teknis

Dalam koordinasi sebelumnya, Gubernur Pramono Anung hanya menyebutkan beberapa titik lokasi dengan luas satu hingga dua hektare di sisi Jakarta yang berdekatan dengan Depok, tetapi secara eksplisit bukan Hutan Kota UI. Ada beberapa alternatif lain yang telah disampaikan, termasuk lahan di Cawang atau Duren Sawit seluas 1,5 hektare, serta Rawamangun seluas 2,5 hektare yang dinilai lebih potensial.

Wacana penggunaan lahan di Depok atau sisi kampus UI yang mengarah Jakarta juga sudah dipastikan tidak terjadi karena tidak diusulkan oleh Kementerian Sosial, Rektor UI, maupun dalam pembahasan dengan Gubernur DKI. Saifullah Yusuf menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta harus menampung 3.000 siswa, sehingga memerlukan lahan yang cukup besar dan sulit ditemukan di tengah Jakarta yang padat.

Tahapan Hukum dan Dampak Sosial

Sebelum pembangunan dapat dimulai, diperlukan peninjauan lebih lanjut oleh tim Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Universitas Indonesia untuk memastikan lokasi alternatif tidak rawan bencana. Tahapan hukum selanjutnya akan mencakup pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan dilanjutkan dengan pembahasan pemenuhan syarat-syarat teknis lainnya, sehingga proses ini masih panjang dan tidak akan segera dilaksanakan secara instan.

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Aliansi BEM se-UI juga menolak segala bentuk budaya dan pendekatan militeristik ke dalam ekosistem pendidikan demi menjaga kebebasan akademik. Mereka meminta pemerintah mengalihkan rencana pembangunan aset lahan negara nonkonservasi yang layak dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak masyarakat sekitar dan menaati Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 tentang pemenuhan rencana tata ruang dan zona konservasi.