BEM UI Tanggapi Kasus Pelecehan Seksual di FH UI: Dukungan Penuh dan Kawal Penanganan

Ketua BEM UI menyatakan dukungan penuh terhadap penanganan kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum UI, berkoordinasi dengan Satgas PPKS dan sivitas akademika. Kasus ini melibatkan 16 mahasiswa sebagai pelaku, dengan bentuk pelecehan verbal dan digital. BEM UI berkomitmen menjaga kerahasiaan dan melindungi semua pihak yang terlibat. Berita juga mencakup perkembangan kasus lainnya, termasuk pernyataan dari Ketua BEM FH UI dan sorotan terhadap isu-isu olahraga, politik, dan keuangan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) Yatalathof Ma'shun Imawan, yang dikenal dengan panggilan Athof, memberikan tanggapan tegas terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UI. Athof mengungkapkan bahwa BEM UI , melalui Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) BEM UI 2026, telah berkoordinasi erat dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI untuk menangani kasus ini secara serius. Athof menegaskan bahwa BEM UI berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini di tingkat universitas, dengan tetap menjaga koordinasi intensif dengan sivitas akademika FH UI . BEM UI memberikan dukungan penuh kepada sivitas FH UI dalam upaya mereka menangani kasus ini, dan akan terus memantau perkembangan penanganannya. Athof juga menekankan pentingnya menjaga asas kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini. Ini menunjukkan komitmen BEM UI untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa, serta memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual .

Sebelumnya, Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, telah mengkonfirmasi adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa sebagai pelaku. Dimas mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan seksual telah terjadi, melibatkan mahasiswa FH UI sebagai pelaku. Dugaan pelecehan ini terungkap setelah beredarnya percakapan bernada seksual yang membahas mahasiswi lain dalam grup internal mahasiswa tersebut. Percakapan tersebut beredar di media sosial, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Bentuk pelecehan yang diduga dilakukan berupa verbal dan digital. Dimas menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada indikasi penyebaran foto korban. Kasus ini menjadi perhatian serius di lingkungan kampus, mendorong upaya penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual dan pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

Selain itu, berita lainnya juga mencakup beragam topik. Dominik Szoboszlai dari Liverpool menunjukkan keyakinan tinggi terhadap kemampuan timnya untuk melakukan comeback melawan Paris Saint-Germain (PSG) di leg kedua perempat final Liga Champions. Rio Ipan Doni, Ketua Umum Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Nusantara Anti Korupsi, mengungkap dugaan penyalahgunaan jabatan oleh anggota Dewas KPK berinisial CM. Terdapat pula ramalan keuangan zodiak untuk tanggal 15 April 2026, yang membahas peluang rezeki, keberuntungan, dan tantangan finansial bagi zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, memuji penampilan Dava Yunna setelah mencetak gol salto spektakuler dalam pertandingan melawan Timor Leste U-17. Berita lainnya meliputi reaksi massa terhadap 16 mahasiswa FH UI pelaku pelecehan seksual, permintaan maaf Sahara kepada Dedi Mulyadi, somasi yang dilayangkan terhadap Rossa terkait tuduhan oplas, penghentian penjagaan Jembatan Cirahong yang memicu protes, kisah haru seorang kepala sekolah dari Bekasi, dan akhirnya, kabar gembira bagi pemain Timnas Indonesia Dean James yang terbebas dari polemik administratif “Passportgate”





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BEM UI Pelecehan Seksual FH UI Satgas PPKS Kekerasan Seksual

United States Latest News, United States Headlines

