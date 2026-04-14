BEM UI Dampingi Korban Kekerasan Seksual FH UI, Tuntut Penanganan Tegas dan Transparan

BEM UI akan memberikan pendampingan hukum dan mengawal pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI. BEM UI menuntut penanganan yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) akan memberikan pendampingan kepada para korban untuk membuat laporan resmi ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) pada hari Selasa, 14 April 2026. Hal ini menyusul dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia ( FH UI ). Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen BEM UI dalam mengawal dan memastikan keadilan bagi para korban serta menolak segala bentuk impunitas terhadap pelaku.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shun Imawan, menyatakan bahwa Aliansi BEM se-UI, bersama dengan kuasa hukum korban, akan secara resmi melaporkan kasus ini ke Satgas PPKS UI. Athof, sapaan akrab Yatalathof, menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh mahasiswa, bukan tempat bagi predator seksual untuk bersembunyi. Oleh karena itu, BEM UI menuntut Dekanat FH UI dan Rektorat UI untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dan mengusut kasus ini secara tuntas, dengan prinsip keadilan yang harus ditegakkan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Athof menekankan bahwa proses penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu. Sanksi tegas harus diberikan kepada seluruh pelaku tanpa terkecuali, sebagai bentuk efek jera dan penegakan hukum yang berkeadilan. BEM UI juga berencana menggelar konferensi pers di Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI pada siang hari setelah pelaporan selesai. Konferensi pers ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada publik mengenai perkembangan kasus, serta menyampaikan sikap tegas BEM UI terhadap kekerasan seksual. BEM UI berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dengan memastikan bahwa seluruh korban mendapatkan keadilan yang semestinya. BEM UI juga mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk bersatu dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan keadilan ini. Tidak ada negosiasi untuk kekerasan seksual dan tidak ada ruang aman bagi pelakunya di UI. Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

BEM UI akan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan aman bagi semua mahasiswa. Mereka berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada para korban dan memastikan bahwa kasus ini ditangani secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan utama adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. BEM UI juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, termasuk Satgas PPKS UI, untuk memastikan penanganan kasus yang efektif dan efisien.

Dalam konteks ini, BEM UI menyadari bahwa penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, BEM UI akan berupaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu kekerasan seksual di kalangan mahasiswa, serta menyediakan dukungan dan layanan bagi para korban. Hal ini meliputi penyediaan informasi mengenai hak-hak korban, akses terhadap layanan konseling, dan dukungan hukum. BEM UI juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program-program pencegahan kekerasan seksual, seperti pelatihan kesadaran, kampanye edukasi, dan pembentukan komunitas pendukung.

Selain itu, BEM UI akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terkini kepada publik. Mereka juga akan memastikan bahwa seluruh proses penanganan kasus dilakukan secara transparan dan akuntabel. BEM UI percaya bahwa dengan kerjasama semua pihak, kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia dapat diselesaikan secara adil dan tuntas. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa BEM UI tidak akan pernah berkompromi dengan kekerasan seksual dan akan terus berjuang untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan berkeadilan bagi semua mahasiswa.





