Beliefs & Matters: Kritik Elite dan Krisis Lingkungan Lewat Seni Kontemporer

Pameran Beliefs & Matters menampilkan karya Erika Enda Ginting, Amy Zahrawaan, dan Iryanto Hadi yang mengkritik ketegangan elite serta bencana lingkungan dengan metafora visual yang tajam.

Pameran seni kontemporer berjudul Beliefs & Matters hadir sebagai ruang refleksi kolektif yang mengangkat tema kritis mengenai peralihan waktu dan visi sosial. Karya-karya yang dipamerkan menyoroti kegelisahan publik terkait fenomena kebakaran hutan yang meluas, perselisihan di antara para elit, serta munculnya figur publik yang sering kali melakukan deklarisasi keras sejak lama. Pameran ini berfungsi sebagai cermin yang memantulkan sentimen masyarakat terhadap kondisi aktual yang terjadi di Indonesia.

Karya Erika Enda Ginting Menyuarakan Kebingungan Ekologis

Erika Enda Ginting, seniman kelahiran Medan, Sumatera Utara, memajang lukisan berjudul The Earth is Red? yang membanjiri kanvas dengan hegemoni warna merah menyala yang memberikan kesan mencekam. Komposisi visual ini menggambarkan daratan yang terbakar dengan langit berkelir kuning pucat di latar belakang, menciptakan kontras yang kuat dan menyiratkan kepiluan. Sekelumit sketsa rumah-rumah dan pepohonan rimbun terlihat samar di antara sapuan cat air tersebut, dengan hanya adanya sejumput goresan biru dongker sebagai pelipur lara. Kreativitas Erika Enda Ginting dalam permainan garis dan lengkungannya mengingatkan pengunjung pada gaya ekspresionisme abstrak Mark Rothko, maestro kelahiran Latvia yang dikenal menumpahkan rangkaian warna dengan batas-batas yang tak kentara. Erika menciptakan kejelian visual yang aktual, terinspirasi oleh peristiwa tewasnya pengemudi ojek online setelah dilindas kendaraan taktis dan kekisruhan kebakaran hutan dan lahan yang berkecamuk. Tanda tanya dalam judul karyanya menyiratkan pesan agar manusia tetap waspada dan selalu mempertanyakan kondisi lingkungan yang semakin kritis.

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Metafora Amy Zahrawaan Tentang Perilaku Publik Figur

Amy Zahrawaan menghadirkan karya bertajuk What is Going (Wr)on(g) yang merupakan kolase seni cetak dan mural menampilkan kera dengan mata membelalak dan mulut menyeringai di dalam ring tinju. Figur primata tersebut memainkan simbal dengan sangat bising sambil mengenakan baju motif garis-garis berlabur kuning dan merah jambu yang menyerupai kostum badut. Tulisan Against Yourself dengan latar hitam tertera di bawah sang primata, mengkritik perilaku manusia yang cenderung melawan dirinya sendiri. Amy Zahrawaan, yang telah menggeluti seni cetak dan ilustrasi selama lebih kurang sepuluh tahun, secara konsisten menggunakan monyet sebagai objek utama dalam karyanya. Dalam konteks figur publik yang sering muncul di berita daring, televisi, dan media sosial, karya ini mengingatkan kepada lagu Iwan Fals Badut tentang mereka yang suka berbicara sembarangan. Humanisasi yang terjungkal digantikan oleh perikebinatangan di mana naluri purba untuk saling memangsa masih sering menguasai perilaku sosial masyarakat modern.

Diabolus Iryanto Hadi Menggambarkan Konflik Raksasa dan Rakyat

Karya Clash of the Titan oleh Iryanto Hadi menjadi salah satu instalasi yang paling banyak diamati pengunjung, menampilkan miniatur kadal gigantik Godzilla bertarung dengan monster kera King Kong. Pertarungan kedua raksasa tersebut digambarkan begitu dahsyat sehingga jet tempur terbang oleng dan helikopter tampak terjungkir, sementara kendaraan tempur di bawah kaki mereka hancur lebur. Iryanto Hadi menyelesaikan kreasi ini pada tahun 2025 untuk memvisualisasikan elite yang semakin blak-blakan mengumbar gontok-gontokan. Jika dipantau dengan jeli, di permukaan tanah terhampar harta karun yang bertebaran, namun Godzilla dan King Kong tidak peduli sama sekali dengan tumpukan emas yang terbenam akibat ulah mereka. Iryanto Hadi merepresentasikan pundi-pundi tersebut sebagai sumber daya alam Indonesia yang melimpah, termasuk persaudaraan, kemajemukan, dan khazanah budaya yang menjadi modal besar negara. Perang besar di permukaan menyebabkan warga jelata bergelimpangan dan tercabik-cabik tanpa diacuhkan, menggarisbawahi bahwa jika para pembesar terus berselisih, rakyat kecillah yang paling sengsara karena terinjak-injak.

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Dampak Sosial dan Masa Depan Peradaban Indonesia

Kedua raksasa dalam instalasi Iryanto Hadi tersebut mengabaikan harta karun yang ada di bawah kaki mereka, sebuah metafora atas kekarut-marutan saat ini dengan maraknya pertikaian yang mengancam keberlangsungan peradaban. Jika konflik berlarut-larut, peradaban bakal mandek dan porak-poranda, meninggalkan generasi muda, termasuk Gen Z, untuk mempertanyakan arah masa depan. Iryanto Hadi mengaitkan hal ini dengan kredo estetisisme yang dimotori Théophile Gautier, James MacNeill Whistler, Walter Pater, dan Oscar Wilde, yang mengagungkan keindahan seni namun sering kali terabaikan dalam realitas sosial yang brutal. Manusia telah melompat jauh dibandingkan kera berkat kemutakhiran teknologi, tetapi tanggung jawab sebagai bagian dari Bumi untuk tidak mengeksploitasi sumber daya secara membabi buta masih menjadi PR besar. Pameran ini mengajak pengunjung untuk mulai membenahi diri sendiri yang justru menjadi musuh terbesar, mengingat jika ingin dunia lebih baik, perubahan harus dimulai dari individu.

Kesimpulan Visual dan Harapan akan Indonesia yang Lebih Baik

Secara keseluruhan, pameran Beliefs & Matters menyatukan berbagai perspektif seniman untuk mengekspresikan sentimen kritis terhadap kondisi sosial politik dan lingkungan yang sedang dihadapi. Erika Enda Ginting menghadirkan harapan akan Indonesia yang lebih baik lewat secercah imbuhan berkelir cerah di tengah kesedihan ekologis. Amy Zahrawaan menelisik masa dengan merangkum arsip profesionalismenya untuk menyoroti hipokrisi figur publik yang berlagak gagah padahal menjadi bahan tertawaan. Iryanto Hadi menutup narasi dengan peringatan keras bahwa peradaban dapat hancur jika elite terus menerus mengesampingkan kesejahteraan rakyat dan kekayaan alam. Ketiganya, Erika Enda Ginting, Amy Zahrawaan, dan Iryanto Hadi, berhasil menciptakan ruang dialog yang mendalam tentang identitas, kekuasaan, dan kelangsungan hidup umat manusia di tengah krisis global.