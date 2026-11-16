Belgia Kalahkan Italia 4-1 di Nations League, Azzurri Terjepit di Grup

Timnas Italia tumbang 1-4 dari Belgia di Nations League. Michael Kayode kecewa, Italia berisiko turun ke peringkat ketiga Grup A1.

Tim nasional Italia mengalami kekalahan telak dengan skor 1-4 dari Belgia dalam laga UEFA Nations League yang berlangsung di King Baudouin Stadium, Brussels, Belgia, Senin (16/11/2026) dini hari WIB. Hasil ini mengejutkan karena Italia hanya memerlukan hasil imbang untuk mengamankan tiket melaju ke fase berikutnya. Francesco Pio Esposito bahkan sempat membuka skor bagi Gli Azzurri di awal pertandingan, namun keunggulan itu tidak bertahan lama.

Mekanisme Kebocoran Pertahanan Italia

Keunggulan Francesco Pio Esposito hilang segera setelah Belgia mencetak tiga gol dalam rentang waktu singkat 15 menit. Maxim De Cuyper menjadi yang pertama menyamakan kedudukan, diikuti oleh gol Nathan Ngoy dan Jeremy Doku yang membuat kedudukan menjadi 1-3. Gol keempat ditambahkan oleh Diego Moreira, yang semakin memperdalam kekecewaan skuad Italia. Di babak penutup, penalti yang direbut oleh Francesco Pio Esposito gagal dieksekusi karena digagalkan oleh kiper Belgia, Senne Lammens.

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Sikap Michael Kayode Pasca Kekalahan

Michael Kayode, pemain asal Timnas Italia, mengakui bahwa hasil ini sangat mengecewakan bagi seluruh anggota skuad. Ia menilai bahwa Italia seharusnya dapat menampilkan performa yang jauh lebih baik, terutama pada babak pertama pertandingan. Michael Kayode tidak berusaha mencari alasan atau menyalahkan kondisi fisik, melainkan menegaskan bahwa seluruh pemain sudah berusaha memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan meski hasilnya jauh dari harapan.

Michael Kayode menyatakan bahwa ada rasa kekecewaan yang sangat besar di dalam locker room. Ia menekankan bahwa tim harus bekerja keras untuk memperbaiki kesalahan dalam babak pertama. Menurut pemain Brentford tersebut, tidak ada banyak kata-kata yang bisa menjelaskan kegagalan kali ini, melainkan aksi nyata di masa depan untuk membuktikan kemajuan.

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Dampak Terhadap Klasemen dan Mentalitas

Kekalahan ini berpotensi mengganggu kepercayaan diri Italia yang sebelumnya mulai meningkat. Tim ini sempat menunjukkan perkembangan positif melalui dua pertandingan melawan Prancis, termasuk kemenangan 3-1 di Stadion San Siro. Namun, hasil buruk hari ini menyisakan penyesalan yang mendalam bagi para pemain dan pelatih yang sedang dalam proses membangun kembali kekuatan tim nasional.

Michael Kayode menekankan bahwa perjalanan membangun kembali kekuatan Italia membutuhkan proses dan kerja keras yang berkelanjutan. Ia mengakui bahwa kebersamaan yang sudah terbentuk di dalam skuad harus tetap dijaga di tengah tekanan hasil yang buruk. Ia berharap seluruh pemain dapat belajar dari kegagalan ini dan kembali dengan semangat yang lebih kuat.

Klasemen Grup dan Prospek Selanjutnya

Setelah pertandingan ini, Italia turun ke peringkat ketiga di Grup A1 akibat kekalahan dari Belgia. Posisi ini diperparah oleh kemenangan Prancis yang berhasil mengalahkan Turki dengan skor 2-0. Kondisi ini membuat peluang Italia untuk lolos ke babak gugur semakin tipis. Michael Kayode menegaskan bahwa tim akan bekerja keras dan kembali dengan kekuatan yang lebih besar di laga-laga berikutnya.