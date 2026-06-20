Belgia Hadapi Ujian Melawan Iran di Piala Dunia 2026

Belgia akan menghadapi ujian melawan Iran di Piala Dunia 2026 untuk segera memastikan tempat ke-32 besar. Setan Merah tak ingin mengulang mimpi buruk Piala Dunia edisi sebelumnya.

Belgia akan menghadapi ujian melawan Iran untuk segera memastikan tempat ke-32 besar. Setan Merah tak ingin mengulang mimpi buruk Piala Dunia edisi sebelumnya. Laga menentukan akan tersaji di Grup G saat Belgia melawan Iran di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Senin (22/6/2026) dini hari WIB.

Peluang empat tim lolos di grup ini masih sangat terbuka karena semuanya baru meraih satu poin. Belgia diprediksi akan tampil agresif pada pertandingan ini. Mereka butuh tiga poin untuk segera memastikan lolos dari fase grup. Pada pertandingan pembuka, mereka hanya mampu imbang, 1-1, melawan Mesir.

Setan Merah itu tentunya tak ingin melepaskan peluang lagi. Mereka tak mau tragedi di Piala Dunia 2022 Qatar kembali terulang. Meski diisi pemain Generasi Emas, Belgia tetap gagal lolos ke babak gugur. Pada edisi tersebut, Belgia memulai turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Kanada.

Namun, mereka kalah 0-2 dari Maroko dan imbang 0-0 melawan Kroasia. Akibatnya, Belgia terdampar di peringkat ketiga klasemen akhir Grup F. Catatan itu terasa menyakitkan sebab sebelumnya Belgia jadi pemuncak rangking dunia FIFA selama beberapa tahun. Bahkan, pada Piala Dunia 2018 di Rusia, mereka meraih prestasi tertinggi tim dengan merebut tempat ketiga dari Inggris dengan kemenangan 2-0. Piala Dunia 2026 jadi momen Belgia mengubur mimpi buruk tersebut.

Sayang, kampanye mereka dimulai dengan tidak memuaskan. Setan Merah masih kesulitan mengatasi kecepatan penyerang Mesir dan beruntung dapat menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri pada babak kedua. Oleh karena itu, aksi terbaik para veteran yang tersisa dari Generasi Emas, sangat dibutuhkan. Gelandang Kevin De Bruyne dan kiper Thibaut Courtois, bakal menjadi andalan mewujudkan ambisi itu.

Selain itu, ada pula Romelu Lukaku, yang dapat jadi opsi di babak kedua. Baru pulih dari cedera hamstring, keberadaannya masih sangat dibutuhkan tim untuk membobol gawang lawan. Kontribusinya di laga melawan Mesir terbilang apik. Semenit setelah masuk sebagai pemain pengganti, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belgia itu langsung berkontribusi terhadap gol bunuh diri yang didapat Belgia saat melawan Mesir.

Kapten Belgia, Youri Tielemans, mengatakan bahwa De Bruyne adalah penyerang andalan. De Bruyne perlu meningkatkan kebugarannya, yang dapat dimaklumi setelah absen sepanjang musim. Tapi dia membantu kami dengan cara ini. Sejauh ini, Belgia belum pernah bertemu Iran di Piala Dunia.

Namun, secara pengalaman, dari catatan FIFA, Belgia jauh lebih unggul dengan total 15 penampilan sejak Piala Dunia perdana tahun 1930. Selama kampanye kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa, Belgia juga tampil apik dengan menjuarai grup J tanpa pernah kalah dalam delapan pertandingan. Sementara itu, Iran baru tujuh kali berpartisipasi di Piala Dunia sejak 1978. Sepanjang keikutsertaan, mereka tidak pernah lolos dari fase grup.

Iran hanya meraih tiga kemenangan, lima imbang, dan 11 kekalahan. Iran tentu tidak mau sekadar jadi pelengkap di setiap Piala Dunia yang mereka ikuti. Target mereka pada Piala Dunia 2026 adalah lolos dari fase grup untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Iran mungkin saja akan merepotkan Belgia dalam mengejar ambisi mereka.

Apalagi dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Iran tampil impresif. Mereka lolos langsung sebagai juara Grup A di atas Uzbekistan dengan hanya menelan satu kekalahan dari sepuluh pertandingan. Walakin, dalam pertandingan melawan Belgia, Iran mesti memperbaiki pertahanannya. Saat melawan Selandia Baru, mereka dua kali tertinggal dalam hasil seri, 2-2.

Elijah Just dan Chris Wood berulang kali merepotkan lini belakang Iran. Iran akan mengandalkan kapten Mehdi Taremi bersama Ramin Rezaeian dan Mohammad Mohebi dalam menghadirkan ancaman serangan melawan Belgia. Dua nama terakhir mencetak gol penyeimbang melawan Selandia Baru. Di luar faktor teknis, kebijakan diskriminatif AS justru lebih mengkwatirkan bagi Timnas Iran.

Perlakuan tidak adil tuan rumah ini dipicu perang Iran dan AS. Akibat ketidakpastian soal visa dan konflik dengan AS, tim Iran harus melakukan perjalanan bolak-balik dari markas tim mereka di Meksiko untuk tiga pertandingan fase grup di AS. Kebijakan AS hanya membolehkan Iran masuk ke negara itu 24 jam sebelum pertandingan dan segera pergi pada hari yang sama setelah pertandingan. Pelatih Iran Amir Ghalenoei menyebut Iran sebagai tim paling tertindas di Piala Dunia.

Federasi Sepak Bola Iran meyakini pembatasan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyediaan kondisi yang setara bagi tim-tim yang berpartisipasi dan dapat memengaruhi persiapan teknis mereka. Situasi tersebut membuat Iran khawatir terhadap kondisi fisik dan adaptasi pemain saat melawan Belgia





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