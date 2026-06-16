Belgia dan Mesir Berbagi Poin, Tunisia Pecat Pelatih di Awal Piala Dunia 2026

Belgia ditahan imbang 1-1 oleh Mesir di laga perdana Grup G Piala Dunia 2026. Sementara itu, Tunisia memecat Sabri Lamouchi setelah kekalahan telak dari Swedia. Wakil Asia seperti Arab Saudi juga mencuri perhatian dengan menahan Uruguay.

Laga perdana Grup G Piala Dunia 2026 antara Belgia dan Mesir berakhir imbang 1-1 di Seattle Stadium, Selasa dini hari WIB. Mesir sempat unggul lebih dulu melalui gol Emam Ashour pada babak pertama.

Ashour sukses memanfaatkan umpan matang dari rekannya dan melepaskan tembakan keras ke sudut kiri bawah gawang yang tak mampu dijangkau Thibaut Courtois. Tertinggal satu gol, Belgia meningkatkan tekanan. Namun, disiplinnya lini pertahanan Mesir membuat berbagai serangan The Red Devils mentah. Mesir nyaris menggandakan keunggulan melalui Mostafa Zico pada menit ke-33, tetapi Courtois tampil gemilang dengan penyelamatan penting.

Jelang turun minum, Jeremy Doku mendapat peluang, namun penyelesaiannya masih melambung. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Mesir kembali mengancam melalui kombinasi Salah dan Ashour yang menciptakan peluang bagi Zico dan Omar Marmoush, namun pertahanan Belgia mampu melakukan blok krusial. Belgia nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat tendangan bebas De Bruyne yang membentur tiang gawang.

Tekanan Belgia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-66. Umpan silang Thomas Meunier disambut pergerakan Romelu Lukaku yang masuk sebagai pemain pengganti. Dalam upaya menghalau bola, bek Mesir Mohamed Hany justru mencetak gol bunuh diri sehingga skor berubah menjadi 1-1. Setelah gol tersebut, Belgia terus berupaya mencari gol kemenangan.

Sundulan Brandon Mechele pada menit ke-83 masih dapat diamankan kiper Mesir Mostafa Shobeir. Hasil imbang ini membuat Belgia harus puas dengan satu poin, sementara Mesir mencatat hasil positif melawan tim unggulan. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) resmi memecat Sabri Lamouchi sebagai pelatih setelah kekalahan telak 1-5 dari Swedia di pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Nama Herve Renard disebut-sebut sebagai calon pengganti yang potensial.

Sementara itu, wakil Asia masih menunjukkan performa positif. Arab Saudi sukses menahan imbang Uruguay 1-1, mencuri poin penting di Grup H. Catatan ini menambah kejutan di turnamen, di mana tim-tim non-unggulan mampu bersaing ketat. Selain itu, komentar Rodri setelah hasil imbang Spanyol melawan Tanjung Verde juga menjadi sorotan. Rodri menyindir permainan Tanjung Verde yang dinilainya sulit ditembus di lini tengah.

Pertandingan lain yang menarik adalah kekalahan Curacao dari Jerman dengan skor 1-7, di mana mantan pemain Persib dan Persis, Gervane Kastaneer, turut bermain. Perkembangan naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia juga terus berlanjut, dengan Komisi X DPR RI menyetujui naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery





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