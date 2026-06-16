Belgia dan Mesir Berbagi Poin dalam Laga Perdana Grup G Piala Dunia 2026

Pertandingan pertama Grup G Piala Dunia 2026 antara Belgia dan Mesir berakhir dengan skor 1-1. Mesir lebih dulu unggul melalui gol Emam Ashour, tetapi gol bunuh diri Mohamed Hany membuktikan gol penyama untuk Belgia.

Timnas Belgia dan Mesir menyelesaikan laga perdana mereka di Grup Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1. Pertandingan yang digelar di Seattle Stadium, Selasa dini hari WIB, menampilkan aksi seru dari kedua belah pihak.

Mesir berhasil lebih dulu unggul pada menit ke-19 melalui gol spektakuler Emam Ashour yang memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah dengan tendangan jarak jauh. Gol tersebut membawa keunggulan 1-0 untuk Mesir hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Belgia mendesak untuk menyamakan kedudukan. Usaha mereka berbuah hasil pada menit ke-66 setelah terjadi gol bunuh diri dari pemain pertahanan Mesir, Mohamed Hany.

Bola yang berusaha dihalau justru menghantam kakinya dan melambungi ke dalam gawang. Gol ini membuat skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga peluit akhir. Kedua tim kemudian berbagi satu poin di laga pembuka Grup G. Dalam konteks broader, timnas Mesir kembali ke panggung Piala Dunia dengan ambisi besar menembus fase gugur untuk pertama kalinya, dipimpin bintang Mohamed Salah.

Sementara itu, Belgia yang memiliki skuad kuat dengan pemain seperti Kevin de Bruyne dan Romelu Lukakuigus untuk memulai langkah mereka di turnamen dengan hasil positif. Laga ini juga menandai kehadiran beberapa pemain muda dari kedua negara yang berpotensi menjadi penentu di kompetisi. Liputan eksklusif Piala Dunia 2026 di Bola.com menyajikan analisis mendalam dan liputan langsung dari Amerika Serikat untuk semua penggemar sepak bola





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Piala Dunia 2026 Grup G Belgia Vs Mesir Hasil Pertandingan Mohamed Salah Emam Ashour Romelu Lukaku Seattle

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