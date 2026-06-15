Belanda Vs Jepang Imbang 2-2, Gol van Dijk Menuai Kontroversi VAR

Laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Jepang berakhir tanpa kemenangan. Gol kapten Belanda, Virgil van Dijk, menuai perdebatan karena diduga ada pelanggaran yang tidak diperiksa VAR. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menyatakan kemarahan atas keputusan wasit. Hasil ini membuat Jepang masih bertahan tanpa kekalahan di turnamen, sementara kritikan terhadap FIFA terus mengemuka dari beberapa tim.

Pada Senin 15 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat, tim Belanda berhadapan dengan Jepang dalam laga pembuka Grup Piala Dunia FIFA 2026 di AT&T Stadium, Arlington.

Pertandingan ini menjadi salah satu duel yang dinantikan karena menghadapkan kekuatan sepakbola Eropa melawia Asia. Belanda menguasai babak pertama namun kesulitan menemukan jalan ke gawang Jepang yang bermain sangat rapat. Kedua tim hanya bisa berbagi poin dengan hasil imbang 2-2. Gol pertama Belanda dicetak oleh kapten Virgil van Dijk pada menit keenam babak kedua setelah menyambut umpan silang dari Ryan Gravenberch.

Namun Gol tersebut menuai kontroversi karena diyakini ada pelanggaran yang tidak ditinjau oleh VAR. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu merasa kecewa karena wasit hanya memeriksa posisi offsidenya van Dijk, padahal seharusnya pelanggaran sebelumnya juga dicek. Jepang sempat unggul lewat gol Takefusa Kubo dan Keito Nakamura namun dua kali harus kebobolan. Piala Dunia 2026 saat ini juga menuai kritikan dari beberapa tim, termasuk Uruguay yang mengeluhkan situasi sebelum bertemu Arab Saudi. Wakil Asia, termasuk Jepang, masih belum terkalahkan di ajang ini





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Piala Dunia 2026 Belanda Vs Jepang Virgil Van Dijk VAR Hajime Moriyasu

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