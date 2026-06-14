Belanda vs Jepang: Duo Kubo-Maeda Tantang Formasi 4-1-2-3 Koeman di grup F Piala Dunia 2026

Laga perdana Grup F Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Jepang berlangsung di Dallas Stadium. Pelatih Koeman memilih formasi ofensif dengan Gakpo-Summerville-Malen, sementara Jepang mengandalkan disiplin dan kecepatan transisi. Daftar start beiden tim.

Pada matchday pertama Grup F Piala Dunia 2026 , Belanda menghadapi Jepang di Dallas Stadium, Amerika Serikat, Senin dini hari waktu WIB. Pelatih Belanda Ronald Koeman memilih formasi 4-1-2-3 dengan Van Dijk sebagai kapten di线 belakang.

Lini serang diisi Gakpo, Summerville, dan Malen untuk mengancam pertahanan Jepang. Di线 tengah, Gravenberch, De Jong, dan Reijnders mengatur permainan. Jepang balik dengan formasi 3-4-3, mengandalkan Kubo, Kamada, dan Maeda sebagai penyerang utama. Keunggulan Samurai Biru terletak pada disiplin organisasi dan transisi cepat yang membuat mereka sulit dikalahkan.

Susunan pemain Belanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Cody Gakpo, Donyell Malen. Jepang: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Ayase Ueda





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Piala Dunia 2026 Grup F Belanda Vs Jepang Ronald Koeman Samurai Biru

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