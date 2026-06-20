Belanda Menghancurkan Swedia 5-1 di Piala Dunia

Belanda membuktikan diri sebagai pesaing serius di Piala Dunia dengan menghancurkan Swedia 5-1 di Houston pada Sabtu malam. Cody Gakpo menjadi bintang utama bagi Belanda dengan mencetak empat gol dalam pertandingan ini.

Belanda membuktikan diri sebagai pesaing serius di Piala Dunia dengan menghancurkan Swedia 5-1 di Houston pada Sabtu malam. Tim Oranye sebelumnya hanya tampil sporadis dalam laga pembuka yang berakhir imbang melawan Jepang, dan pelatih Ronald Koeman pun mendapat kritikan karena dianggap terlalu konservatif.

Namun, tim asuhannya menampilkan serangan yang mematikan untuk mengalahkan tim Swedia yang sebelumnya juga memulai kampanye mereka dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia. Cody Gakpo menjadi bintang utama bagi Belanda; penyerang Liverpool itu menciptakan gol pembuka pertandingan untuk Brian Brobbey, yang kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah kembali mendapat umpan yang mudah diselesaikan, kali ini dari Denzel Dumfries yang dinamis.

Dumfries kemudian memberikan umpan kepada Gakpo untuk mencetak gol ketiga tak lama setelah babak kedua dimulai, dan pemain terbaik Belanda di Piala Dunia 2022 itu kembali mencetak gol pada menit ke-54 setelah memotong ke dalam dan menendang dengan kaki kanannya seperti biasa. Anthony Elanga memperkecil ketertinggalan bagi tim Swedia, setelah menyambut umpan terobosan luar biasa dari Alexander Isak, namun Crysencio Summerville kemudian mengunci kemenangan atas penampilan yang sangat mengesankan dari Oranje, yang kini sangat berpeluang memenangkan grup mereka jika berhasil mengalahkan Tunisia di laga terakhir.

Getty Images SportMelakukan sejumlah penyelamatan gemilang untuk mempertahankan keunggulan dua gol timnya saat jeda, meskipun ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap gol hiburan Swedia. Bek kanan baru Real Madrid ini menunjukkan kemampuannya dengan memberikan umpan matang kepada Brobbey dan Gakpo untuk mencetak gol. Jika Dumfries tetap bugar, ia akan menjadi ancaman bagi para bek kiri lawan sepanjang turnamen ini.

Pertahanan yang sangat baik untuk mencegah Viktor Gyokeres melepaskan tembakan saat berada di posisi yang bagus pada babak pertama, dan ia juga tampil cukup baik saat menguasai bola. Penampilan yang khas dan dominan dari kapten Belanda ini, meskipun pergerakan Alexander Isak terkadang menjadi masalah. Bek Tottenham Hotspur yang serba bisa dan cepat ini melakukan satu kali serangan bagus di sayap kiri, sekaligus nyaris berhasil mengoper bola ke Donyell Malen dengan umpan yang bagus ke dalam kotak penalti.

Namun, posisinya yang buruk kembali terungkap, kali ini oleh Elanga, yang juga berhasil melewatinya dengan gerakan nutmeg di akhir pertandingan. Jelas merupakan titik lemah di lini pertahanan ini - karena dia bukanlah seorang bek kiri. Ada beberapa umpan yang meleset dari gelandang Liverpool ini, namun ia terus bermain dengan penuh kepercayaan diri dan kualitas sepanjang 90 menit. Peran penting dalam awal yang kuat bagi Belanda.

Pemain Barcelona ini tampil brilian baik dalam merebut maupun mendistribusikan bola. De Jong juga memicu serangan yang berujung pada gol kedua Gakpo malam itu, namun performanya mulai menurun pada saat itu dan ia ditarik keluar sekitar menit ke-60. Berperan dalam gol pembuka dengan melepaskan Gakpo ke ruang kosong, namun sebagian besar tampil kurang menonjol dan kehilangan bola menjelang gol Elanga. Dia ditarik keluar beberapa saat kemudian.

Penyerang serba bisa Roma ini menjadi ancaman nyata di sayap kanan, namun gagal mengeksekusi umpan silang yang seharusnya mudah bagi Brobbey untuk mencetak gol ketiganya dalam pertandingan ini. Meskipun mengejutkan bahwa ia ditarik keluar pada babak pertama, penampilan Summerville membuktikan bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Sungguh luar biasa! Setelah sebelumnya hanya mencetak satu gol dalam 12 penampilannya bersama tim nasional, Brobbey mencetak dua gol dalam 17 menit pertama penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia.

Kedua gol tersebut merupakan penyelesaian yang sederhana, namun striker bertubuh besar asal Sunderland ini tampak seperti titik fokus yang ideal bagi serangan tim Belanda. Pemain sayap kiri ini sering membuat para penggemar Liverpool frustrasi, namun ia mengirimkan pesan kepada para pembencinya - dan manajer baru Liverpool, Andoni Iraola - dengan memberikan umpan silang rendah yang cerdas dan tepat, yang dimanfaatkan Brobbey untuk memecah kebuntuan sebelum ia sendiri mencetak dua gol.

Pemain berusia 27 tahun ini mungkin memang sering tampil tidak konsisten, tetapi 'Cody Gakpo edisi Piala Dunia' adalah pemain yang sangat hebat. Kini, ia telah mencetak lebih banyak gol di ajang final untuk negaranya daripada Johan Cruyff!

Kehilangan tempatnya di starting line-up karena Brobbey, namun mungkin saja ia berhasil merebut posisi Malen untuk laga melawan Tunisia dengan berperan penting dalam gol ketiga timnya melalui kerja sama yang brilian dengan Dumfries, memberikan assist kepada Gakpo, dan kemudian mencetak gol sendiri melalui tendangan rendah yang luar biasa dari tepi kotak penalti. Masuk menggantikan Reijnders di lini tengah pada menit ke-59 dan tampil aktif di lapangan





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