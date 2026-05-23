Belanda Melarang Perdagangan Barang-barang Israel di Tepi Barat

Belanda memutuskan melarang perdagangan barang-barang yang dibuat di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Bersama delapan negara lain, Belanda juga mengingatkan perusahaan dan pengusaha untuk tidak terlibat pembangunan permukiman ilegal Israel. Keputusan ini diambil dalam rapat kabinet Belanda dan ditujukan untuk mencegah kontribusi apa pun melalui kegiatan ekonomi Belanda ke pendudukan tak sesuai hukum Israel.

Keputusan ini diambil dalam rapat kabinet Belanda dan ditujukan untuk mencegah kontribusi apa pun melalui kegiatan ekonomi Belanda ke pendudukan tak sesuai hukum Israel. Belanda merupakan salah satu pembeli utama produk Israel, tetapi Den Haag tidak pernah mengungkap jumlah barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Larangan perdagangan ini diharapkan berlaku juga pada perdagangan jasa dan investasi. Otoritas Palestina menyambut keputusan Belanda dan berharap negara-negara lain membuat langkah serupa.

Belanda dan Irlandia bersama tujuh negara lain mengeluarkan pernyataan bersama soal permukiman ilegal Israel, menyerukan Israel menghentikan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat dan menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban pemukim ilegal yang terlibat kekerasan di Tepi Barat. Israel juga diminta untuk menghentikan aneksasi dan pengusiran paksa penduduk Palestina





