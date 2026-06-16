Belanda dan Jepang Bermain Imbang di Pertandingan Pembuka Piala Dunia 2026

Pertandingan pembuka di Grup F Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Jepang berakhir dengan skor imbang 2-2. Kedua tim menunjukkan kekuatan yang sama dan perlu bekerja keras untuk mencapai kemenangan.

Pertandingan pembuka di Grup F Piala Dunia 2026 mempertemukan Belanda dan Jepang di Dallas Stadium , Dallas, Amerika Serikat, Minggu (14/6/2026). Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 2-2.

Bagi Jepang, hasil ini imbang rasa menang, tetapi bagi Belanda, skor tersebut terasa seperti kalah. Dalam hal kualitas individu, Belanda di atas Jepang. Pada akhirnya, mereka tampil mengandalkan sistem permainan kolektif, bergerak secara kesatuan, bukan individu. Pada babak pertama, Belanda bermain hati-hati dan tidak mampu menciptakan gol.

Jepang lebih memilih bermain reaktif dengan bentuk tim yang rapat. Hal ini cukup membuat Belanda mengalami kesulitan menciptakan peluang di babak pertama. Hanya dua serangan dan satu peluang emas yang membahayakan gawang Jepang, yaitu tembakan Donyell Malen, sundulan Jan Paul van Hecke, dan sundulan Malen lagi. Pada babak kedua, Belanda mulai menunjukkan kekuatan mereka dan berhasil mencetak dua gol.

Namun, Jepang tidak menyerah dan berhasil mencetak dua gol juga. Akhirnya, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Bagi Jepang, hasil ini imbang rasa menang, tetapi bagi Belanda, skor tersebut terasa seperti kalah. Dalam hal kualitas individu, Belanda di atas Jepang.

Pada akhirnya, mereka tampil mengandalkan sistem permainan kolektif, bergerak secara kesatuan, bukan individu. Pada akhirnya, pertandingan ini menunjukkan bahwa kedua tim memiliki kekuatan yang sama dan perlu bekerja keras untuk mencapai kemenangan. Baca Juga: Tak Puas Imbangi Belanda, Pelatih Jepang Hajime Moriyasu Langsung Targetkan Tunisia Jadi Korban Perdana di Piala Dunia 2026 Bermain hati-hati di babak pertama membuat Belanda tak mampu menciptakan gol. Begitu pula Jepang yang lebih memilih bermain reaktif dengan bentuk tim yang rapat.

Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh BolaSport.com (@bolasportcom) Hal ini cukup membuat Belanda mengalami kesulitan menciptakan peluang di babak pertama. Hanya dua serangan dan satu peluang emas yang membahayakan gawang Jepang, yaitu tembakan Donyell Malen, sundulan Jan Paul van Hecke, dan sundulan Malen lagi





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Belanda Jepang Piala Dunia 2026 Grup F Dallas Stadium

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