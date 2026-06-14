Belanda dan Jepang Berakhir 2-2 di Piala Dunia 2026 Grup F

Pertandingan antara Jepang dan Belanda di Piala Dunia 2026 Grup F berlangsung sangat menarik. Meskipun kedua tim tidak mencetak gol pada babak pertama, mereka tampil apik pada babak kedua dan menutup laga dengan skor 2-2.

Pertandingan antara Jepang dan Belanda di Piala Dunia 2026 Grup F berlangsung sangat menarik. Meskipun kedua tim tidak mencetak gol pada babak pertama, mereka tampil apik pada babak kedua dan menutup laga dengan skor 2-2 .

Belanda membuka keran gol pada menit ke-50 lewat kolaborasi pemain Liverpool, umpan Ryan Gravenberch dituntaskan Virgil van Dijk jadi gol. Belanda unggul 1-0. Momen itu memicu Belanda untuk segera bangkit. Lewat sebuah serangan yang tersusun rapi, Takefusa Kubo melepas tendangan keras yang dibelokkan Keito Nakamura.

Pada menit ke-57, skor menjadi 1-1. Belanda kembali unggul. Pada menit ke-64, usai menerima umpan Gravenberch, Crysencio Summerville melakukan aksi yang cemerlang dari sisi sayap. Dia melakukan gerakan masuk lalu melepas sepakan melengkung.

Bola masuk ke gawang Zion Suzuki. Belanda unggul 2-1. Jepang melakukan pergantian pemain untuk merespon situasi. Junya Ito, Yukinari Sugawara, dan Koki Ogawa dimainkan untuk memperkuat lini depan.

Perubahan ini berubah manis. Koki Ogawa mencetak gol pada menit 89 dan membuat laga berakhir dengan skor 2-2





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Piala Dunia 2026 Grup F Belanda Jepang Skor 2-2

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