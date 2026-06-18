Bekatul Jagung: Sumber Serat, Protein, dan Antioksidan untuk Kesehatan dan Potensi UMKM

Ahli gizi UNISA Yogyakarta menjelaskan manfaat bekatul jagung yang kaya serat, protein, dan antioksidan untuk penderita diabetes, diet, serta potensi ekonomi UMKM. Bekatul jagung memperlambat penyerapan gula, menekan lonjakan gula darah, memberikan rasa kenyang, dan mengandung asam ferulat sebagai antioksidan kuat. Proses stabilisasi melalui sangrai atau kukus diperlukan sebelum dijadikan tepung untuk mencegah ketengikan. Potensi ekonomi UMKM bisa naik 5-10 kali dengan pengolahan yang tepat.

Bekatul jagung, sering dianggap sampah, ternyata memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Ahli gizi Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Faurina Risca Fauzia, S.Gz. , M.P. H., menegaskan bahwa bekatul jagung menyimpan zat gizi mikro paling banyak, namun justru paling sering hilang saat proses penggilingan.

Ia kaya serat, protein, dan antioksidan. Manfaatnya termasuk untuk diabetes karena memperlambat penyerapan gula, menurunkan indeks glikemik, dan mencegah lonjakan gula darah. Untuk diet, serat tak larutnya memberikan rasa kenyang tanpa menambah kalori, sehingga membantu defisit kalori. Selain itu, bekatul jagung mengandung senyawa fenolik, terutama asam ferulat, yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk melawan radikal bebas, penuaan dini, dan penyakit jantung.

Namun, bekatul jagung tidak bisa langsung dikonsumsi. Kandungan enzim lipase tinggi membuatnya mudah tengik jika tidak diolah segera. Prinsip stabilisasi dengan sangrai atau kukus sangat penting untuk menghentikan aktivitas enzim tanpa merusak nutrisi. Metode sangrai kering pada suhu 100-120 derajat Celsius selama 10-15 menit atau pengukusan selama 15-20 menit dapat dilakukan di rumah.

Bekatul jagung juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi UMKM hingga 5-10 kali jika diolah menjadi produk seperti tepung, snack, atau pangan fungsional. Potensi ini sejalan dengan upayaan dukungan ketahanan pangan nasional





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Bekatul Jagung Antioksidan Diabetes Diet UMKM

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