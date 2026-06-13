Bekasi di Daftar 5 Besar Pemda dengan Belanja Pegawai Tertinggi, Solusi Jaga PPPK Ungkapkan Kunci Peningkatan PAD

Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan dua langkah guna memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tanpa mengorbankan layanan publik, dengan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan dialog penyelsaian kebijakan pusat. Sidik mencakup strategi menjaga stabilitas PPPK.

Pemerintah Kabupaten Bekasi , Jawa Barat, baru saja masuk dalam daftar lima besar pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki anggaran belanja pegawai tertinggi. Angka tersebut menempatkan Bekasi di posisi yang menantang, mengingat ketentuan peraturan pemerintah yang menilai belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran belanja daerah (APBD).

Meskipun berada di posisi teratas dalam hal belanja pegawai, kabupaten ini belum kehilangan harapan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menjadi sumber tenaga manusia penting bagi pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam sebuah pertemuan di Cikarang pada hari Jumat (12 Juni), Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menyampaikan dua langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Langkah pertama adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ridwan menegaskan bahwa jika APBD dapat meningkat antara 10 sampai 20 persen, ruang fiskal daerah akan menambah secara signifikan. Dengan tambahan pendapatan tersebut, proporsi belanja pegawai setinggi 30 persen akan lebih mudah dipenuhi tanpa harus mengorbankan mutu layanan publik atau menurunkan kapasitas tenaga kerja. Kepalaan semacam ini menuduhkan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus menjadi prioritas utama, baik melalui pajak, retribusi, kegiatan ekonomi lintas sektor, maupun pengelolaan aset daerah yang lebih efisien.

Langkah kedua yang diambil ialah membuka ruang komunikasi serta negosiasi dengan pemerintah pusat. Ridwan mengingatkan bahwa kebijakan belanja pegawai maksimal 30 persen belum tentu bersifat kaku dan bisa disesuaikan mengingat kondisi serta tekanan finansial yang dihadapi daerah. Ketegasan ini didukung oleh hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PANRB, yang diadakan pada 8 Juni 2026.

Di sinilah konsensus terbentuk bahwa pemerintah pusat membuka opsi penyesuaian kebijakan bagi daerah yang pendapatan asli daerahnya tinggi dan belanja pegawai melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Salah satu item penting yang ditegaskan oleh Ridwan adalah perlunya menjaga eksistensi PPPK. Ia menegaskan secara tegas bahwa di dalam kebijakan pusat serta Komisi II, penyediaan pegawai tetap melalui PPPK tidak boleh dilakukan PHK atau penonaktifan.

Hal berorientasi pada kebutuhan sumber daya manusia sangat vital, terutama di daerah yang memiliki proyek infrastruktur dan sosial yang sedang berlangsung. Ridwan juga menyatakan bahwa upaya harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk menggugurkan PPPK. Ia menekankan bahwa kebijakan penyelesaiannya bukan sekadar tentang merit atau pajak, melainkan tentang menjaga keseimbangan kepentingan publik dan kepastian tenaga kerja.

Pada akhir pertemuan, mayoritas anggota Komisi I memutuskan untuk memonitor pelaksanaan rekomendasi tersebut secara manual dalam komite melalui update berkala. Mereka juga mensyaratkan penggunaan sistem manajemen keuangan daerah yang lebih transparan serta penyusunan rencana anggaran lama (RAL) yang berdasarkan skenario maksimal 30 persen belanja pegawai. Selain itu, pihak daerah juga dipersiapkan untuk berkoordinasi turun naik dengan kementerian terkait guna menyesuaikan peraturan dan kasus konkret, agar pembagian anggaran tak menjadi hambatan bagi program pembangunan jangka panjang.

Satu prosedur yang penting yang diberi penekanan ialah pelaporan yang tanggap dan tepat waktu. Bagian keuangan kabupaten Bekasi memilih untuk memanfaatkan teknologi informasi digital, untuk membantu memantau alokasi APBD serta distribusi belanja pegawai. Hal perkembangan ini mempersiapkan kabupaten untuk memberi kontribusi pada penegakan contoh daerah yang bertanggung jawab, sejalan dengan visi nasional membuka pertumbuhan inklusif.

Dalam konteks ini, Pemkab Bekasi tetap berpotensi menjadi referensi daerah yang mampu menyeimbangkan golongan pegawai dan kesejahteraan dengan keterbukaan fiskal, meski menempati posisi tertinggi dalam belanja pegawai. Kebijakan dan perencanaan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi tekanan serupa. Dalam kesimpulannya, pembahasan di Cikarang menegaskan bahwa keberkahan jangka panjang daerah tergantung pada sinergi antara peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan nasional.

Sementara pemerintah daerah such as Bekasi harus tetap mengedepankan integritas dan transisi melalui dialog konstruktif dengan pemerintah pusat agar dapat mengakomodasi strategi-fleksibel berorientasi pada pembangunan berkelanjutan





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Bekasi Pendapatan Asli Daerah PPPK Belanja Pegawai Kebijakan Pusat

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