Bek Muda Mathew Baker Dipanggil ke Timnas Senior dalam Program Akselerasi

John Herdman mengumumkan panggilan Mathew Baker, usia 17 tahun, ke Timnas Indonesia senior sebagai bagian dari strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan talenta muda, memberikan pengalaman internasional sejak dini.

BOLASPORT. COM - Pemanggilan bek muda Mathew Baker ke Timnas Indonesia senior menjadi salah satu kejutan dalam pemusatan latihan jelang FIFA Matchday Juni. Pada usia yang masih belia, baru 17 tahun, Baker diberikan kesempatan berlatih bersama para pemain terbaik Garuda, termasuk sejumlah pemain yang berkarier di kompetisi elite Eropa.

Keputusan tersebut diumumkan oleh pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang menegaskan bahwa panggilan ini merupakan bagian dari program khusus yang sedang dirancang untuk mempercepat perkembangan talenta-talenta muda di tanah air. Herdman menjelaskan bahwa program tersebut dinamakan strategi akselerasi, sebuah pendekatan yang bertujuan memberi pengalaman level tertinggi kepada pemain muda yang dinilai memiliki potensi besar untuk masa depan Timnas. Menurut Herdman, Baker berhasil menarik perhatian tim pelatih ketika mengikuti pemusatan latihan pada bulan Mei lalu.

Bek muda itu menunjukkan sejumlah indikator yang sesuai dengan kebutuhan tim nasional, baik dari sisi kualitas teknis, karakter bermain, maupun mentalitas.

"Kami memiliki strategi akselerasi untuk mempercepat perkembangan talenta muda," ujar Herdman dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa penampilan Baker selama sesi latihan menampilkan kecepatan, ketepatan umpan, serta kemampuan membaca situasi yang luar biasa untuk usia sebegitu. Hal ini membuat staf pelatih yakin bahwa pemain tersebut siap untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional yang lebih intens. Pelatih asal Inggris itu menekankan pentingnya pengalaman internasional sejak usia dini sebagai faktor krusial dalam perkembangan karier seorang pemain.

Ia berharap Baker dapat terus belajar dari rekan-rekan senior yang berpengalaman di liga-liga top Eropa, sekaligus menularkan semangat kompetitif kepada rekan-rekan sebaya. Herdman menutup pernyataannya dengan harapan agar strategi akselerasi ini dapat diikuti oleh lebih banyak pemain muda, sehingga Indonesia dapat menyiapkan generasi penerus yang siap bersaing di panggung dunia. Dengan langkah ini, Timnas Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan prestasi pada kompetisi internasional mendatang





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Sepakbola Timnas Indonesia Mathew Baker Strategi Akselerasi Pengembangan Talenta

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