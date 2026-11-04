BEI Perketat Transparansi Data Pemilik Saham dan Perluasan Cakupan HSC

Bursa Efek Indonesia menerbitkan SK Baru untuk memperluas transparansi struktur kepemilikan saham dan memperluas cakupan pemantauan High Shareholding Concentration hingga Rp 5 triliun.

Bursa Efek Indonesia secara resmi mengaktifkan penyempurnaan regulasi pengawasan struktur kepemilikan saham melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00160/BEI/11-2026. Keputusan krusial ini ditandatangani pada tanggal 2 November 2026 dan telah mendapatkan persetujuan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan. Langkah ini menandai era baru dalam pengawasan pasar modal yang lebih ketat dan terbuka.

Rincian Data Pemilik Saham Bulanan

Informasi status Pengendali dan Afiliasi dari Pengendali atas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% dalam Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham akan dipublikasikan secara bulanan melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia. Data publikasi ini dimulai dengan data per 30 Oktober 2026 seperti diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan BEI, Elsierra Putri Yosita. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur kepemilikan saham Perusahaan Tercatat.

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Reformasi Transparansi Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia memperkuat reformasi transparansi pasar modal Indonesia melalui pengayaan data kepemilikan saham dengan informasi lebih terperinci. Langkah ini disertai perluasan cakupan metodologi High Shareholding Concentration atau High Shareholding Concentration. Hal ini menjadi upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas transparansi pasar serta memperkuat perlindungan investor.

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Perluasan Cakupan Harga Dampak

Melalui penyempurnaan ini, cakupan review diperluas dengan menggunakan price impact ratio hingga saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun. Sebelumnya, metodologi HSC menggunakan price impact ratio untuk saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 10 triliun. Perluasan cakupan tersebut memungkinkan pemantauan terhadap konsentrasi kepemilikan dilakukan pada populasi saham yang lebih luas.

Komitmen Data Global dan Kepatuhan

Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas dan keandalan data pasar. Data kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi dan tipe investor, termasuk pemilahan lokal dan asing, dapat diakses melalui situs resmi mereka.