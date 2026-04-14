BEI Pantau Ketat Emiten yang Disuspensi, Potensi Delisting Jika Tak Ada Perbaikan

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang sahamnya disuspensi selama 24 bulan. Perusahaan yang tidak menunjukkan perbaikan akan dievaluasi untuk potensi delisting. Proses ini melibatkan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan POJK Nomor 45 Tahun 2024 untuk melindungi investor.

Bursa Efek Indonesia ( BEI ) terus melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan tercatat. Nyoman, dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (14/3/2026), mengungkapkan bahwa perusahaan yang sahamnya telah disuspensi selama 24 bulan terakhir akan menjadi subjek untuk dievaluasi potensi delisting. Keputusan ini diambil karena perusahaan tersebut tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Proses ini dimulai dengan pengumuman potensi delisting terhadap perusahaan yang telah disuspensi selama 6 bulan, yang kemudian diingatkan kembali setiap 6 bulan sekali. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk melindungi kepentingan investor. BEI memastikan bahwa sebelum mengambil keputusan final delisting, serangkaian tahapan pembinaan telah dilakukan. Bursa memberikan kesempatan kepada emiten untuk memperbaiki kinerja perusahaan melalui pemantauan yang ketat dan memberikan peringatan dini (early warning). Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi perusahaan untuk mengatasi masalah mereka dan kembali memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat di bursa. Proses delisting sendiri merupakan langkah terakhir setelah upaya pembinaan dan perbaikan tidak membuahkan hasil, dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu lagi memenuhi standar yang ditetapkan oleh BEI .

Proses delisting ini melibatkan koordinasi intensif dengan regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koordinasi dimulai sejak emiten mulai mengalami masalah kelangsungan usaha hingga proses pemenuhan kewajiban pasca delisting. Hal ini menunjukkan komitmen BEI dalam menjaga stabilitas pasar modal dan melindungi investor. Selain itu, BEI juga memastikan transparansi dalam proses delisting dengan mengumumkan potensi delisting kepada investor jauh sebelum keputusan final diambil. Hal ini memberikan waktu bagi investor untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai investasi mereka. Langkah-langkah ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai proses delisting dan memastikan bahwa kepentingan investor tetap terlindungi. Implementasi POJK ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. POJK ini juga mencakup ketentuan mengenai penanganan aset dan kewajiban perusahaan yang sahamnya telah dihapus dari bursa, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan investor memiliki jaminan perlindungan hukum dan finansial yang lebih baik ketika berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Dengan adanya regulasi yang komprehensif ini, BEI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan berkelanjutan. Fokus utama adalah pada perlindungan investor dan peningkatan kualitas perusahaan tercatat. Proses delisting bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai langkah terakhir jika upaya perbaikan tidak berhasil. Prioritas utama adalah mendorong perusahaan untuk memperbaiki kinerja mereka dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BEI. BEI secara aktif melakukan dialog dengan emiten, memberikan panduan, dan menawarkan berbagai program untuk membantu perusahaan meningkatkan kualitas mereka. Melalui pendekatan yang proaktif dan terstruktur, BEI berharap dapat menciptakan pasar modal yang lebih kuat dan berdaya saing. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor. BEI secara berkala menyampaikan informasi kepada publik mengenai perkembangan perusahaan tercatat, termasuk status suspensi, potensi delisting, dan rencana perbaikan yang dilakukan. Informasi ini penting bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Selain itu, BEI terus melakukan evaluasi terhadap regulasi dan praktik terbaik di pasar modal global untuk memastikan bahwa pasar modal Indonesia selalu relevan dan kompetitif. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BEI untuk mengembangkan pasar modal Indonesia menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional.





