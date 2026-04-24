BEI Pantau Dua Saham karena Pergerakan Harga Tidak Biasa

Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) dan PT Maxindo Karya Anugerah Tbk. (MAXI) dalam radar pemantauan karena adanya *unusual market activity* (UMA). Investor diimbau untuk berhati-hati dan melakukan analisis mendalam sebelum berinvestasi.

Bursa Efek Indonesia ( BEI ) mengumumkan pemantauan terhadap dua saham yang menunjukkan pergerakan tidak biasa atau *unusual market activity* ( UMA ) pada tanggal 23 April 2026. Kedua saham tersebut adalah PT Multi Medika Internasional Tbk.

(MMIX) dan PT Maxindo Karya Anugerah Tbk. (MAXI). Pengumuman ini merupakan langkah antisipasi BEI dalam menjaga stabilitas dan transparansi pasar modal Indonesia. Peningkatan harga saham yang signifikan dalam waktu singkat memicu perhatian BEI untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas perdagangan kedua saham tersebut.

Investor perlu menyadari bahwa pengumuman UMA bukanlah indikasi langsung adanya pelanggaran regulasi, melainkan sebuah peringatan untuk lebih berhati-hati dan melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. BEI menekankan pentingnya investor untuk selalu merujuk pada informasi resmi yang dipublikasikan oleh perusahaan tercatat dan melalui situs web BEI (www.idx.co.id) untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Saham MMIX, yang bergerak di sektor kesehatan, mengalami kenaikan harga yang luar biasa.

Berdasarkan data dari Stockbit, harga saham MMIX ditutup dengan kenaikan 12,90% menjadi Rp350 per saham. Kenaikan ini bukan hanya terjadi dalam satu hari, melainkan juga terlihat dalam tren mingguan dan bulanan. Dalam sepekan terakhir, saham MMIX telah naik sebesar 29,63%, dan dalam sebulan terakhir, kenaikannya mencapai 60,55%. Lonjakan harga yang signifikan ini tentu saja menarik perhatian investor dan memicu spekulasi mengenai faktor-faktor yang mendorong kenaikan tersebut.

BEI sedang melakukan analisis mendalam untuk memahami penyebab dari UMA pada saham MMIX. Sementara itu, saham MAXI, yang merupakan produsen makanan, juga menunjukkan tren kenaikan yang serupa. Pada penutupan perdagangan terakhir, saham MAXI naik 33,96% dan mencapai batas *auto reject* atas (ARA) di harga Rp71 per saham. Kenaikan mingguan saham MAXI bahkan mencapai 42%.

Kinerja positif kedua saham ini tentu saja memberikan angin segar bagi investor, namun BEI mengingatkan untuk tetap berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi. Investor perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kinerja fundamental perusahaan, kondisi industri, dan sentimen pasar secara keseluruhan. BEI mengimbau kepada seluruh investor untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum melakukan investasi pada saham MMIX dan MAXI. Pertama, investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban resmi dari perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi dari BEI.

Jawaban ini akan memberikan informasi penting mengenai penyebab dari UMA dan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mengatasi situasi tersebut. Kedua, investor perlu mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya. Informasi ini dapat diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan, prospektus, dan pengumuman-pengumuman lainnya yang dipublikasikan oleh perusahaan. Ketiga, investor sebaiknya mengkaji kembali rencana *corporate action* perusahaan tercatat, terutama jika rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perubahan dalam rencana *corporate action* dapat mempengaruhi prospek perusahaan dan nilai sahamnya. Keempat, investor perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Pasar modal selalu dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, investor perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko-risiko yang terkait dengan investasi saham.

BEI berkomitmen untuk terus mengawasi pasar modal Indonesia dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga stabilitas pasar





