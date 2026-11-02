BEI Kumpulkan Rp 157,73 Triliun dari EBUS dan Persiapkan Dana Cadangan Rp 2 Triliun

Bursa Efek Indonesia mencatatkan pendanaan Rp 157,73 triliun dari efek utang dan sukuk serta menyetujui dana cadangan operasional sebesar Rp 2 triliun untuk pengembangan bursa.

Bursa Efek Indonesia mencatatkan kinerja signifikan dalam penggalangan dana sektor utang dan persiapan dana pengembangan operasional. Hingga akhir Oktober 2026, bursa mencatatkan total dana yang dihimpun dari penerbitan efek bersifat utang dan sukuk sebesar Rp 157,73 triliun. Jumlah tersebut berasal dari 156 emisi yang diterbitkan oleh 67 penerbit efek.

Pipeline Emisi Efek Berbasis Utang

Selain dana yang telah cair, terdapat 27 emisi dari 17 penerbit yang masih berada dalam pipeline atau proses penerbitan. Klasifikasi sektor untuk emisi utang yang akan datang mencakup tiga perusahaan dari sektor basic materials, tiga perusahaan dari sektor energi, tiga perusahaan dari sektor keuangan, dan satu perusahaan dari sektor industri. Selain itu, lima perusahaan berasal dari sektor infrastruktur, satu perusahaan dari sektor properti dan real estate, serta satu perusahaan dari sektor transportasi dan logistik.

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Sedangkan untuk hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue, hingga 30 Oktober 2026 tercatat 16 perusahaan yang menerbitkannya dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp 37,35 triliun. Saat ini, masih ada satu perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue yang berasal dari sektor properti dan real estate.

Klasifikasi Aset Perusahaan yang Gelar IPO

Untuk rencana perdana penawaran umum saham atau IPO, bursa melakukan klasifikasi aset perusahaan berdasarkan POJK Nomor 53/POJK.04/2017. Terdapat satu perusahaan dengan skala kecil yang memiliki aset di bawah Rp 50 miliar. Sebanyak lima perusahaan masuk dalam kategori aset skala menengah dengan nilai aset antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar. Selain itu, ada tiga perusahaan dengan aset skala besar yang nilainya di atas Rp 250 miliar.

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Rincian sektor untuk perusahaan yang akan melakukan IPO mencakup dua perusahaan dari sektor basic materials, dua perusahaan dari sektor energi, satu perusahaan dari sektor keuangan, dan empat perusahaan dari sektor perawatan kesehatan. Data ini menunjukkan diversifikasi industri yang aktif dalam mencari pendanaan melalui pasar modal.

Persetujuan Dana Cadangan dan Dividen Saham

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang digelar pada Rabu 28 Oktober 2026, pemegang saham menyetujui penggunaan dana cadangan operasional dan pengembangan sebesar Rp 2 triliun. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa persetujuan ini merupakan salah satu dari tiga agenda utama yang disepakati. Dana ini dialokasikan sesuai ketentuan POJK setelah RKAT 2027 dan anggaran dasar disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan lain yang disetujui adalah pembagian dividen tunai khusus kepada pemegang saham yang berhak dengan total nilai mencapai Rp 1,564 triliun. Jeffrey menjelaskan bahwa keputusan ini berkaitan dengan pembahasan perubahan anggaran dasar dalam rangka demutualisasi bursa serta pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2027.

Inisiatif Strategis Peningkatan Kualitas Pasar

Di tengah dinamika pasar modal 2026, BEI berkomitmen memperkuat kualitas pasar dan kepercayaan investor. Bersama Self-Regulatory Organization dan dukungan OJK, berbagai inisiatif strategis telah diluncurkan. Inisiatif tersebut mencakup penyempurnaan metodologi high shareholder concentration dan penerbitan aturan baru papan pemantauan khusus. Pengetatan regulasi pencatatan saham juga dilakukan melalui Peraturan I-A.

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Untuk meningkatkan likuiditas, bursa menyempurnakan program liquidity provider dan menurunkan batas harga minimum saham dari Rp50 menjadi Rp1. Fitur intraday short selling juga diluncurkan secara bertahap. BEI juga telah meluncurkan IDX Green Equity Designation yang saat ini telah diberikan kepada tiga perusahaan tercatat sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan standar pasar.