BEI Jabar Perluas Edukasi Pasar Modal ke Sekolah Dasar,Targetkan 2 Juta Investor Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Barat memperluas program literasi keuangan dengan mengedukasi pasar modal mulai dari tingkat sekolah dasar. Inisiatif ini mengatasi kesenjangan antara akses investasi yang tinggi dan pemahaman yang rendah, yang berisiko memicu kerugian finansial. Melalui Galeri Investasi di kampus dan sekolah, BEI Jabar telah mencatat kontribusi signifikan dengan jumlah investor mencapai lebih dari 5,6 juta SID, termasuk 1,9 juta investor saham yang diproyeksikan akan mencapai 2 juta. Kolaborasi dengan OJK dan pelaku pasar lainnya menjadi kunci kesuksesan program ini.

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Barat melaksanakan program edukasi keuangan yang masif dengan penekanan pada literasi pasar modal . Program ini dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk mengatasi pemahaman keliru yang diburukkan oleh arus informasi di media sosial.

Tujuan utama adalah memberikan pengetahuan yang benar sebelum masyarakat terjun ke dalam investasi. BEI Jabar mencatat adanya ketimpangan antara akses yang tinggi (inklusi) dan pemahaman yang rendah (literasi), yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Kepala Kantor Perwakilan BEI Jabar, Achmad Dirgantara, menjelaskan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi dan edukasi di berbagai jenjang pendidikan, termasuk SD dan SMP, untuk memperkenalkan informasi pasar modal yang akurat.

Ia menemukan bahwa banyak siswa masih keliru, sering mengaitkan pasar modal hanya dengan kripto tanpa memahami perbedaan terminologi dan regulasi antara instrumen pasar modal resmi (saham, reksa dana, obligasi) dan aset digital. Di tingkat pendidikan tinggi, BEI Jabar memperkuat program melalui Galeri Investasi (GI). Saat ini terdapat 69 Galeri Investasi di Jabar, berlokasi di universitas, SMA, SMK, emiten, dan instansi publik.

Galeri ini berfungsi sebagai pusat informasi dan laboratorium praktik bagi mahasiswa untuk mempersiapkan sertifikasi profesional seperti Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Manajer Investasi (WMI). Kolaborasi BEI Jabar dengan OJK, SRO, dan pelaku pasar lainnya membuahkan hasil signifikan. Jabar menyumbang hingga 20 persen dari pertumbuhan investor pasar modal nasional. Data Single Investor Identification (SID) di Jabar sudah mencapai lebih dari 5,6 juta.

Untuk investor saham specifically, jumlahnya 1,9 juta dan diproyeksikan akan melewati angka 2 juta dalam waktu dekat. Program edukasi dini dan peningkatan literasi diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan partisipasi yang sadar di pasar modal





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Literasi Pasar Modal Edukasi Keuangan BEI Jabar Galeri Investasi Investor Saham OJK

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