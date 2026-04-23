BEI Intensifkan Komunikasi dengan MSCI dan Terapkan Kebijakan Baru untuk Tingkatkan Kualitas Pasar

Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berupaya meningkatkan transparansi dan kualitas pasar modal dengan berkomunikasi aktif dengan MSCI dan menerapkan kebijakan baru terkait indeks IDX30, LQ45, dan IDX80, termasuk mempertimbangkan konsentrasi kepemilikan saham.

Bursa Efek Indonesia ( BEI ) terus berupaya meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia dan merespons masukan dari berbagai pihak, termasuk Morgan Stanley Capital International ( MSCI ). BEI menyatakan akan terus berkomunikasi secara aktif dengan MSCI untuk membahas perhatian yang masih dimiliki oleh lembaga tersebut terkait pasar modal Indonesia.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa diskusi dengan MSCI berjalan konstruktif dan positif, dengan MSCI telah mengakui berbagai reformasi pasar modal yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan regulator lainnya. MSCI mengharapkan adanya timbal balik dari klien dan pelaku pasar atas reformasi yang telah diimplementasikan di Indonesia. Sebagai respons terhadap masukan tersebut, BEI berkomitmen untuk terus melakukan edukasi kepada publik dan pelaku pasar mengenai reformasi transparansi pasar.

Langkah ini termasuk menyediakan layanan *hotdesk* khusus untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih intensif dan akomodatif. Selain itu, BEI telah menerapkan kebijakan baru terkait indeks IDX30, LQ45, dan IDX80, yang mencakup reformasi transparansi pasar modal. Kebijakan ini secara khusus tidak memasukkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC) ke dalam konstituen indeks. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konstituen indeks benar-benar *investable*, selaras dengan tujuan investasi, dan dapat menjadi referensi yang valid bagi investor dalam pengambilan keputusan.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan stabilitas harga dan likuiditas di pasar. BEI melihat respons positif terhadap langkah-langkah yang telah diambil, yang tercermin dari kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sejak pengumuman penyelesaian reformasi transparansi pasar pada tanggal 2 April 2026, IHSG telah meningkat sebesar 8% dari 7.026 poin menjadi 7.559 poin. Hal ini menunjukkan bahwa publik dan investor menyambut baik reformasi yang telah dilakukan.

BEI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pengembangan dan peningkatan perlindungan investor, dengan tujuan meningkatkan likuiditas, kepercayaan investor, dan memastikan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Perubahan kriteria evaluasi indeks unggulan, IDX30, LQ45, dan IDX80, kini tidak hanya mempertimbangkan likuiditas dan kapitalisasi pasar, tetapi juga faktor konsentrasi kepemilikan saham tinggi (HSC). Kebijakan ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor periode April 2026 dan efektif pada hari perdagangan pertama Mei 2026.

Selain itu, kriteria seleksi untuk indeks IDX80 juga diperketat, dengan memberikan toleransi maksimal satu hari tidak ditransaksikan dalam periode enam bulan terakhir





