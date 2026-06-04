BEI: Informasi Indonesia Masuk Frontier Market Masih Perlu Diperiksa

Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa informasi tentang Indonesia yang ditempatkan di kategori frontier market oleh MSCI masih perlu diperiksa. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memengaruhi sentimen pasar dan keputusan investasi.

Pelaksana Tugas (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan sempat beredar informasi yang menyebut Indonesia ditempatkan di kategori frontier market oleh MSCI . Namun, informasi tersebut dipastikan tidak benar.

Frontier market merupakan kategori negara berkembang dengan pasar keuangan dan bursa saham yang berada pada tahap lebih awal. Menurut Jeffrey, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat memengaruhi sentimen pasar dan keputusan investasi. Karena itu, investor diminta melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum mengambil keputusan. BEI mengimbau, pelaku pasar untuk mengutamakan sumber informasi resmi dan tidak terburu-buru merespons kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.





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