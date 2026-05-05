BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham MSIE, NUSA, dan ZINC

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi perdagangan saham PT Multisarana Intan Eduka Tbk (MSIE), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), dan PT Kapuas Prima Coal Tbk (ZINC) pada tanggal 5 Mei 2026. Suspensi ini dilakukan dengan alasan berbeda-beda, termasuk peningkatan harga kumulatif, ketidakpastian kelangsungan usaha, dan penempatan dalam Papan Pemantauan Khusus. Langkah ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pelaku pasar dalam mempertimbangkan keputusan investasi mereka secara lebih matang.

Suspensi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan waktu bagi pelaku pasar dalam mempertimbangkan keputusan investasi mereka secara lebih matang, berdasarkan informasi yang tersedia. BEI menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari masing-masing perusahaan terkait untuk melindungi kepentingan investor. Suspensi terhadap saham MSIE terjadi karena adanya peningkatan harga kumulatif yang signifikan, sementara suspensi NUSA berkaitan dengan ketidakpastian kelangsungan usaha atau going concern.

Suspensi ini berlaku di seluruh pasar, termasuk pasar negosiasi, setelah sebelumnya telah dilakukan suspensi di pasar reguler dan tunai Periodic Call Auction sejak Sesi IV pada Senin, 4 Mei 2026. Sedangkan suspensi terhadap saham ZINC didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bursa Nomor Kep-00035/BEI/06-2025 dan Peraturan Bursa Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus. ZINC sendiri telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari satu tahun berturut-turut hingga 5 Mei 2026.

BEI juga mengeluarkan beberapa pengumuman terkait perubahan status efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus, termasuk Pengumuman Bursa nomor Peng-UK-00019/BEI. PLP/05-2025 dan Peng-SPT-00005/BEI. PP3/04-2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BEI untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan investor, terutama dalam kondisi ketidakpastian pasar.

Investor diharapkan untuk selalu memantau perkembangan informasi dari masing-masing perusahaan terkait untuk mengambil keputusan investasi yang lebih bijaksana





