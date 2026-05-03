Beckham Putra Ungkap Inspirasi dan Kebangkitan Persib di Laga Dramatis

Beckham Putra membagikan kisah inspirasinya sejak kecil dan peran kunci dalam kemenangan Persib atas Bhayangkara FC. Persib berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal 0-2, dengan gol-gol dari Federico Barba, Beckham Putra, dan Adam Alis Setyano. Kemenangan ini membuat Persib sejajar dengan Borneo FC dalam persaingan gelar juara. Selain itu, Beckham juga mengungkap pengaruh ayahnya, Budi Nugraha, dalam perjalanan karirnya. Berita lain mencakup Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang menjelaskan motivasi terjun ke politik, serta isu-isu terkini seperti polemik Dean James di Eredivisie dan masalah beban truk berlebih di jalan provinsi.

Beckham Putra , bintang muda Persib Bandung , membuka luka lama tentang sosok yang menjadi inspirasinya sejak kecil untuk bermain sepak bola. Dalam laga dramatis melawan Bhayangkara FC di Stadion Sumpah Pemuda pada Kamis (30/4/2026), Persib berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal 0-2.

Gol-gol kebangkitan dimulai oleh Federico Barba pada menit 45+2, diikuti oleh Beckham Putra pada menit 60, dan Adam Alis Setyano pada menit 89. Kemenangan ini membuat Persib mengumpulkan 69 poin, sejajar dengan Borneo FC, namun unggul dalam rekor head-to-head, menjadikan persaingan gelar juara semakin serrat. Beckham Putra mengungkapkan bahwa ketertarikannya terhadap sepak bola dimulai sejak usia tujuh tahun, dipengaruhi oleh sang ayah, Budi Nugraha, mantan pesepak bola yang kerap mengajaknya menonton turnamen.

Ia tumbuh di Gedebage, dekat Stadion GBLA, markas Persib, yang turut membentuk semangatnya. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjelaskan bahwa keputusannya terjun ke dunia politik bukan karena rencana awal, melainkan untuk melanjutkan misi sosial, termasuk membantu korban kecelakaan kereta api dengan menanggung biaya sekolah. Dia juga mendorong penambahan palang pintu di perlintasan kereta untuk meningkatkan keselamatan. Di sisi lain, para pemain Timnas Indonesia kembali aktif di klub masing-masing di mancanegara, seperti Joey Pelupessy yang akan menyusul Elkan Baggott.

Media Vietnam juga menyoroti polemik Dean James yang berpotensi memicu kekacauan di Eredivisie. Selain itu, Dedi Mulyadi menyoroti masalah beban berlebih truk di jalan provinsi, yang berisiko menyebabkan kecelakaan dan bencana infrastruktur. Megawati Hangestri, yang gemilang di Proliga 2026, belum langsung ke Korea, meskipun dirumorkan bergabung dengan Hillstate. Berita populer lainnya mencakup isu naturalisasi Timnas Indonesia, seperti Jay Idzes-Maarten Paes yang diizinkan bermain, hingga Pratama Arhan yang baru lulus S1 Manajemen.

Topik trending meliputi KDM yang marah terhadap ormas di perlintasan kereta, kecepatan KA Argo Bromo, dan penyebab kematian Dokter Myta





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beckham Putra Persib Bandung Bhayangkara FC Timnas Indonesia Dedi Mulyadi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marc Klok Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persib sebelum Menang Lawan Bhayangkara, Bukti Mentalitas JuaraMarc Klok bicara apa yang terjadi dalam ruang ganti Persib saat tertinggal 1-2 dari Bhayangkara FC di babak pertama.

Read more »

Persib Ukir 'Remontada', Hodak Ungkap Alasan Ganti Beckham PutraPelatih Persib, Bojan Hodak, ungkap alasan mengganti Beckham Putra usai cetak gol yang berujung dengan kemenangan remontada atas Bhayangkara FC.

Read more »

Marc Klok Ungkap Kengerian Ruang Ganti Persib saat Tertinggal dari BhayangkaraMarc Klok mengungkap situasi tegang ruang ganti Persib saat tertinggal dari Bhayangkara FC, termasuk kemarahan Bojan Hodak yang memicu kebangkitan tim.

Read more »

Bikin Heboh! Bintang Manchester City Pantau Langsung 'King Persib' Beckham PutraGelandang serang andalan Persib Bandung, Beckham Putra, kedapatan 'dipantau' oleh pemain bintang Manchester City, Tijjani Reijnders. Simak berita lengkapnya.

Read more »

Marc Klok Dituding Rasis ke Penyerang Bhayangkara FC, Begini Sikap Persib BandungManajemen Persib Bandung telah mengambil sikap dalam menanggapi tudingan rasisme yang dilakukan oleh Marc Klok.

Read more »

Bernardo Tavares Ungkap Strategi yang Dipakai Saat Hancurkan PSBS Biak 4-0Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, ungkap perubahan strategi menjadi salah satu faktor kebangkitan melawan PSBS Biak.

Read more »