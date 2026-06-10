Beckham Putra Nugraha Terlibat Cekcok dengan Suporter usai Kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik

Pemain Timnas Indonesia, Beckham Putra Nugraha, terlibat adu argumen dengan suporter setelah timnya mengalahkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Insiden viral di media sosial dan berhasil diredam oleh Kevin Diks.

Timnas Indonesia berhasil mengungguli Mozambik dengan skor 1-0 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam Selasa, 9 Juni 2026. Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi dan最终结果 memuaskan bagi Tim Garuda.

Namun, setelah pertandingan berakhir, insiden tidak menyenangkan terjadi di sekitar tribun. Beckham Putra Nugraha, yang juga menjadi kapten kedua tim laga itu, terlibat dalam adu argumen dengan seorang suporter. Video momen tersebut viral di media sosial, memperlihatkan Beckham yang tampak emosi dan melontarkan kata-kata ke arah tribun. Situasi berpotensi memanas namun berhasil diredam oleh Kevin Diks, yang menghampiri Beckham dan mengajaknya meninggalkan area konflik.

Hingga saat ini, penyebab pasti yang memicu kemarahan Beckham belum dzi ketahui secara resmi





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