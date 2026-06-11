Beckham Putra dan Rivalitas Klub di Timnas Indonesia

Bek tengah Venezia, Beckham Putra, mendapat kritikan dari oknum pendukung setelah selebrasi golnya pada laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. Beckham Putra menegaskan bahwa ia memiliki peran penting dan tetap menjadi bagian berharga dalam skuad Garuda. Kejadian tersebut terjadi setelah laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6/2026) malam WIB.

Selebrasi gol Beckham Putra pada laga Timnas Indonesia lawan Saint Kitts and Nevis pada FIFA Series di Stadion Gelora Bung Karno , Jumat (27/3) telah menjadi sasaran kritik dari sejumlah oknum pendukung.

Beckham Putra menegaskan bahwa ia memiliki peran penting dan tetap menjadi bagian berharga dalam skuad Garuda. Sebuah video yang ramai beredar di media sosial memperlihatkan Beckham Putra bersitegang dengan beberapa suporter usai Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik. Insiden tersebut terjadi setelah laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/6/2026) malam WIB.

Beckham yang baru masuk ke lapangan pada menit ke-90+4 setelah menggantikan Ragnar Oratmangoen, terlihat kesal karena dihujani kata-kata kasar dari suporter tersebut. Ejekan itu diduga memiliki keterkaitan dengan rivalitas panas antara Kevin Diks yang melihat kejadian tersebut langsung melerai dan menarik Beckham Putra. Bek Borussia Monchengladbach itu pun sampai meminta kepada suporter untuk tenang dan menghentikan ucapan-ucapan kasar tersebut.

Jadwal Timnas Indonesia U-19 vs Australia 11 Juni 2026, Siaran Langsung SCTV dan Indosiar, Live Streaming Vidio Jay Idzes bersama pemain Timnas Indonesia usai laga melawan Bulgaria di final FIFA Series 2026. Kejadian tak mengenakkan yang menimpa Beckham Putra turut menjadi perhatian Jay Idzes. Bek Sassuolo itu pun meminta semua pihak untuk bersatu dan menghilangkan rivalitas klub ketika sudah membela Timnas Indonesia.

Rizky Ridho coba menghalau bola di laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia vs Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 9 Juni 2026. Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, juga pasang badan untuk Beckham Putra. Menurutnya, setiap pemain yang memperkuat Tim Garuda sudah menanggalkan identitas klub, dan suporter juga bisa melakukan hal serupa. Kita mungkin datang dari klub yang berbeda, tetapi saat mengenakan jersey tim nasional, kita adalah satu keluarga.

Mari hentikan segala bentuk kebencian dan provokasi, dan dukung siapa pun yang berjuang untuk lambang Garuda. Maju terus bareng-bareng





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