Beban Ganda Kesehatan: Lonjakan Penyakit Kronis dan Rendahnya Imunisasi Mengancam Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan kesehatan yang serius akibat peningkatan penyakit kronis dan rendahnya cakupan imunisasi dasar pada anak-anak. Situasi ini menciptakan beban ganda yang membutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Indonesia menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks, yaitu beban ganda akibat peningkatan penyakit kronis dan rendahnya cakupan imunisasi dasar pada anak-anak. Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana penyakit yang seharusnya dapat dicegah kembali muncul, sementara sistem kesehatan kewalahan menangani penyakit kronis yang membutuhkan perawatan seumur hidup dengan biaya yang sangat besar.

Lebih dari satu dekade lalu, Indonesia telah menyadari pergeseran pola penyakit dari infeksi menular ke penyakit kronis seperti stroke, jantung, kanker, dan diabetes, yang kini menjadi penyebab utama kematian. Namun, kesiapan untuk menghadapi perubahan ini belum sepenuhnya memadai, sehingga penyakit menular masih ada, sementara penyakit tidak menular terus meningkat. Provinsi Aceh menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Dinas Kesehatan Aceh melaporkan bahwa ribuan anak tidak menerima imunisasi lengkap, bahkan sebagian belum pernah menerima vaksin sama sekali sejak lahir.

Akibatnya, terjadi wabah campak dan rubela karena kurangnya perlindungan dasar. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, lebih dari 280 ribu anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Pada tahun 2025, tercatat 5.204 kasus suspek campak dengan 1.241 kasus terkonfirmasi, serta 6 kasus rubela. Hingga Maret 2026, terdapat 724 suspek, 124 kasus terkonfirmasi campak, dan 1 kasus rubela.

Mayoritas kasus konfirmasi terjadi pada anak-anak yang belum pernah diimunisasi campak. Kelompok usia yang paling rentan adalah anak usia 1 hingga 4 tahun dan 5 hingga 9 tahun. Rendahnya cakupan vaksinasi menciptakan kelompok rentan yang besar, memungkinkan virus untuk kembali menyebar. Selain masalah imunisasi, Indonesia juga menghadapi beban berat akibat penyakit kronis seperti gagal ginjal.

Biaya pengobatan gagal ginjal telah mencapai Rp13 triliun per tahun dan terus meningkat, seiring dengan lonjakan kasus yang mencapai lebih dari 400 persen. Pasien gagal ginjal harus menjalani hemodialisis secara rutin seumur hidup, yang membebani negara dengan biaya yang berkelanjutan. Akar masalahnya terletak pada lemahnya implementasi pendekatan promotif dan preventif. Studi menunjukkan bahwa program pencegahan di Puskesmas belum berjalan optimal karena rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Rendahnya literasi kesehatan juga memperparah situasi, di mana masyarakat seringkali terpapar informasi yang tidak lengkap dan mudah ragu terhadap vaksin. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat





