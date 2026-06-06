Beban Diam-diam: Hari-hari di Balik Dinding Mewah

Sehari-hari Mak Itheuk sebagai asisten rumah tangga di keluarga kaya digambarkan melalui kejadian-kejadian kecil yang mem indicating tekanan emosional, permintaan tak biasa, dan ketegangan tersembunyi di antara staf dan majikan. Cerita ini mengungkap dunia tersembunyi di balik rumah mewah yang penuh dengan ekspektasi tak terucap dan beban yang dibawa secara diam-diam oleh para pekerja rumah tangga.

Mak Itheuk sedang menyimak video tentang kafe-kafe baru yang ramai dibicarakan di kota J. Tempat-tempat yang rasanya tak akan pernah bisa ia tuju. Ia melongok ke arah garasi.

Dari celah ruang, ia menangkap gerak di halaman: Pak Maji nyaris berlari kecil, badannya yang kurus terlonjak-lonjak menghampiri si Bos. Sebuah tas besar berpindah tangan. Wajah si Bos terlihat muram dan dingin seperti pagar besi berat yang tertutup oleh karat. Di dalam rumah, suara denting sendok yang beradu dengan porselen terdiam tepat saat si Bos membuka pintu depan.

Mak Itheuk bergegas bangkit. Ia membawa secangkir minuman dan sepiring kue, meletakkannya di ruang tengah dengan gerakan yang sudah ia hafal di luar kepala. Sebelum kembali ke arah dapur, ia sempat melirik si Bos. Badan gempal majikannya itu tampak terhuyung nyaris jatuh, seakan-akan keteguhan telah dirampas darinya.

Tak lama kemudian, terdengar suara tubuh yang dilepaskan tanpa pertimbangan dengan bunyi duuut yang panjang. Bagi Mak Itheuk dan semua pegawai di rumah itu, hal tersebut hanya satu dari sekian banyak hal yang harus ia terima tanpa komentar. Sofa ungu yang melintang di tengah ruangan melesak, saat si Bos membenamkan dirinya. Jari-jarinya yang mirip sosis kalengan meraih gagang cangkir porselen bergradasi biru-putih, mengangkatnya setengah, dan berhenti di udara, sebelum dengan suara serak berteriak ke arah dapur memanggil Mak Itheuk.

Di dapur, Mak Itheuk terdiam sejenak. Berusaha mengingat sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar ia perhatikan. Ya Tuhan, apa lagi ini? Baru saja kemarin ia dipaksa menghafal cara-cara merawat tanaman: -begitu kata si Bos, yang namanya saja sudah cukup membuatnya pusing.

Kini, obat-obatan pun rupanya memiliki asal-usul tempat yang harus ia hafalkan. Ia menarik napas pendek. Barangkali, dunia orang kaya memang berbeda, pikirnya. Sebuah dunia tempat barang-barang pun harus diingat asal-usulnya.

Ia membuka kotak penyimpanan obat, meraup semua setrip parasetamol yang tertangkap oleh matanya. Baginya semua tampak serupa: perak, tipis, dingin. Ia bergegas menghampiri si Bos dan menyodorkan obat pereda nyeri itu kepadanya. Si Bos mengambil satu setrip, tanpa menoleh.

Mak Itheuk tidak menunggu lebih lama. Ia sudah paham kalau majikannya ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Tak lama kemudian, terdengar debam pintu kamar tertutup dengan suara yang padat. Bunyinya tidak keras, tetapi cukup jelas untuk menandai batas.

Rumah kembali sunyi. Mak Itheuk menghela napas lega. Pekerjaan hari itu telah selesai sepenuhnya. Dapur rapi.

Lantai mengilat. Tubuh Mak Itheuk terasa letih. Erna, asisten rumah tangga yang lebih muda, sedang cuti seminggu katanya. Entah mengapa rumah yang sama mendadak terasa lebih luas, dan menyita tenaga.

Ia nyaris terlelap ketika suara serak itu berteriak memanggilnya lagi. Seprai harus diganti. Basah oleh keringat, kata si Bos. Si Bos meminta seprai yang berwarna putih.

Mak Itheuk harus mengaduk seluruh isi lemari untuk menemukan seprai yang diminta. Tapi, ia mengerjakannya tanpa banyak bicara. Di dalam hati, ada rasa kesal yang ia tahan seperti biasa. Ia bahkan tidak berani membayangkan jika suatu hari si Bos menikah lagi, dan istri barunya sama rewelnya.

Mengurus satu orang saja terasa seperti mengurus sepuluh sekaligus. Diam-diam, ia berdoa agar itu tidak pernah terjadi. Doa yang, tanpa pernah disepakati, juga dipanjatkan oleh Erna, Rohim, dan Pak Maji. Pernah ada Nyonya di rumah itu, Nyonya kedua, yang hanya bertahan dua tahun sebelum diceraikan si Bos karena bosan.

Alasan yang sama saat ia menceraikan Nyonya Pertama. Sejak Nyonya datang, kelelahan menjadi hal yang biasa. Suatu hari, Mak Itheuk dan Erna mendengar keributan dari arah garasi. Bos marah besar.

Motor kesayangannya tergores panjang. Pak Maji dan Rohim disalahkan. Belakangan, diketahui bahwa goresan itu justru berasal dari tangan Nyonya sendiri. Namun, amarah sudah telanjur dilepaskan, dan tak ada yang ditarik kembali.

Mak Itheuk dan Erna terpaksa harus belajar dari awal: menguras, memberi makan, memisahkan ikan yang sakit. Sejak itu, kejadian-kejadian kecil serupa terulang. Di depan majikan, mereka tersenyum. Topeng menjadi bagian dari pekerjaan.

Suatu saat, Nyonya menginginkan akuarium laut yang sangat besar sebagai pembatas ruang tengah. Mak Itheuk dan Erna terpaksa harus belajar dari awal lagi: menguras, memberi makan, memisahkan ikan yang sakit. Hal-hal baru datang begitu saja, menuntut untuk mereka kuasai, tanpa pernah sekali pun ditanyakan apakah mereka sanggup melakukannya. Mak Itheuk sebetulnya sudah ingin pergi saja saat itu.

Namun, hatinya masih penuh dengan ragu. Usai mengganti seprai, Mak Itheuk kembali merebahkan diri dan memejamkan mata. Pikirannya pun mengembara. Berjalan lebih jauh dan panjang dari langkah-langkah kakinya.

Keluarga Mak Itheuk, sejak sebelum ia lahir, telah terikat kepada rumah itu. Ibunya, Mak Sum, menghabiskan masa mudanya sebagai asisten rumah tangga ibu si Bos. Cerita ini menggambarkan kehidupan pribadi bonda rumah tangga yang harus menangani permintaan tak terduga dan suasana hati yang fluktuatif majikannya, sambil membayangkan kehidupan lain yang mungkin tidak akan pernah iaikhail. Keterikatan keluarga dengan majikan membawa beban emosional dan fisik yang berkelanjutan, di mana setiap hari adalah tantangan baru tanpa kepastian





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Asisten Rumah Tangga Hidupan Pekerja Majikan Kelelahan Emosional Ketidakadilan

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