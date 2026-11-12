Beban Bunga Utang Global dan Dampaknya pada Negara Berkembang

Utang luar negeri negara berkembang mencapai rekor US$9,4 triliun dengan biaya bunga membengkak. Dana pembangunan terhambat oleh kewajiban pembayaran utang yang kian besar dan mahal.

Global utang luar negeri negara berpendapatan rendah dan menengah telah menyentuh angka rekor sebesar US$9,4 triliun pada akhir tahun 2025. Lonjakan ini mencerminkan tekanan finansial yang semakin berat di tengah kondisi ekonomi dunia yang kompleks. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kewajiban pembayaran yang harus ditanggung oleh berbagai negara di seluruh dunia.

Mekanisme Lonjakan Utang dan Biaya Bunga

Analisis dari Institute of International Finance (IIF) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan utang ini mencakup beragam sektor ekonomi. Sektor tersebut meliputi utang pemerintah, pinjaman rumah tangga, utang korporasi nonkeuangan, hingga liabilitas lembaga keuangan. Namun, tantangan utamanya bukan hanya pada volume total utang yang terus bertambah, melainkan pada melonjaknya biaya bunga yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

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Kondisi ini diperparah oleh kembalinya minat kreditur swasta terhadap pembiayaan. Penerbitan obligasi oleh entitas sektor publik di negara berkembang mencatat lonjakan hampir 35 persen, mencapai US$251 miliar. Angka tersebut merupakan volume tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan menjadi pendorong utama kenaikan total utang sebesar 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Strategi许多 negara untuk mengelola arus kas ini justru menciptakan lingkaran setan finansial. Banyak pemerintah menerbitkan utang baru hanya untuk membayar utang lama yang mendekati jatuh tempo. Meskipun langkah ini dapat membantu menghindari gagal bayar dalam jangka pendek, jumlah utang pokok tidak berkurang, sementara beban bunga yang harus dibayar justru semakin menumpuk dan membengkak.

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Posisi Stakeholder dan Perspektif Institusi

Bank Dunia dalam laporannya yang dirilis pada Kamis, 5 November 2026, menyoroti ketimpangan mendasar dalam akses pembiayaan global. Haishan Fu, Kepala Statistik Bank Dunia, menekankan bahwa membaiknya akses terhadap pembiayaan internasional tidak otomatis memperbaiki kondisi ekonomi. Sebaliknya, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah kini menghadapi fenomena meminjam lebih banyak namun dengan biaya yang jauh lebih mahal.

Data Bank Dunia mencatat bahwa rata-rata bunga pinjaman baru dari kreditur swasta yang ditanggung oleh negara-negara penerima fasilitas International Development Association (IDA) mencapai 8,2 persen pada tahun 2025. Untuk instrumen obligasi baru khusus, rata-rata bunga yang harus dibayar bahkan lebih tinggi, menyentuh angka 9,4 persen pada periode yang sama.

Ironi pasar keuangan global terlihat jelas dari disparitas biaya pinjaman antar negara. Negara dengan kemampuan keuangan yang lebih terbatas justru dipaksa membayar premi risiko yang jauh lebih tinggi. Republik Kongo menghadapi tingkat bunga sebesar 13,88 persen, diikuti oleh Laos dengan 11,5 persen dan Kenya yang berada di angka 9,2 persen. Kondisi ini memperburuk posisi tawar negara-negara tersebut dalam negosiasi utang.

Dampak Nyata dan Langkah Seterusnya

Beban pembayaran utang ini memiliki implikasi langsung terhadap alokasi anggaran nasional. Negara-negara berkembang menghabiskan sekitar US$1,4 triliun untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri sepanjang tahun 2025. Jumlah ini meningkat 1,9 persen dari tahun sebelumnya dan menandai kelanjutan tren kenaikan selama lima tahun berturut-turut. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan memperluas program perlindungan sosial kini tersedot untuk melayani kewajiban utang.

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Krisis ini juga merembet ke tingkat masyarakat melalui mekanisme transmisi moneter. Ketika biaya pinjaman pemerintah meningkat, suku bunga kredit perbankan cenderung ikut naik. Hal ini berpotensi membuat kredit perumahan, pinjaman kendaraan, dan pinjaman konsumsi menjadi semakin mahal dan sulit diakses oleh masyarakat luas. Sektor swasta juga merasakan dampak ini, dengan proyeksi penerbitan obligasi korporasi yang diperkirakan mencapai Rp170 triliun pada tahun 2027, mencerminkan biaya modal yang tinggi.

Perbandingan dengan pengeluaran negara-negara maju memberikan perspektif lain mengenai skala masalah global. Negara maju telah menghabiskan lebih dari US$3,3 triliun untuk membayar bunga obligasi pemerintah selama satu tahun terakhir. Angka ini bahkan melampaui perkiraan belanja pertahanan dunia sebesar US$3,1 triliun, investasi kecerdasan buatan (AI) sebesar US$2,6 triliun, maupun investasi energi bersih sebesar US$2,3 triliun. Besarnya pembayaran bunga bagi negara maju menjadi peringatan serius bagi negara berkembang yang memiliki struktur fiskal lebih rapuh.

Data historis terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan antara arus masuk dan arus keluar dana telah menjadi masalah kronis. Pada periode 2022 hingga 2025, total pembayaran utang negara berkembang tercatat sebesar US$436 miliar lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan baru yang mereka terima. Artinya, selama empat tahun tersebut, lebih banyak uang yang keluar dari negara tersebut untuk memenuhi kewajiban lama daripada uang baru yang masuk ke dalam ekonomi domestik. Meskipun aliran pembiayaan jangka panjang mulai menunjukkan tren positif pada tahun 2025, tingginya biaya layanan utang tetap menjadi beban struktural yang berat. Pemerintah nasional kini dihadapkan pada pilihan kebijakan yang sulit, antara memangkas belanja publik, menaikkan tarif pajak, atau mencari pinjaman baru yang berisiko untuk menutupi defisit anggaran.