Beasiswa Penuh dan Peluang Kerja Luar Negeri untuk Lulusan Sekolah Rakyat Demi Atasi Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah luncurkan program beasiswa penuh ke perguruan tinggi dan fasilitasi kerja terampil ke luar negeri bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dan mencetak generasi kompetitif.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan masa depan cerah bagi lulusan Sekolah Rakyat (SR) melalui berbagai program unggulan. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada Kamis (16/4/2026), Mensos memaparkan strategi komprehensif yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dan melahirkan generasi bangsa yang lebih kompetitif.

Salah satu pilar utama dari strategi ini adalah pemberian beasiswa penuh bagi para lulusan SR yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Program ini memastikan bahwa kendala finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka yang berprestasi untuk meraih pendidikan tinggi. Lebih lanjut, bagi lulusan yang memiliki minat dan bakat di bidang keterampilan, pemerintah juga menyediakan jalur bimbingan khusus, termasuk peluang untuk bekerja sebagai tenaga terampil di luar negeri.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah ingin para lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi individu yang berpendidikan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu membawa dampak positif bagi keluarga dan lingkungan mereka. Program Sekolah Rakyat ini merupakan implementasi kebijakan strategis pemerintah pusat yang berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang afirmasi.

Desain program ini secara spesifik menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan kesetaraan kesempatan dalam pendidikan. Menteri Sosial menginformasikan bahwa nota kesepahaman (MoU) terkait pemberian beasiswa penuh bagi lulusan Sekolah Rakyat telah rampung dan siap diimplementasikan.

Hal ini membuka lebar peluang bagi para lulusan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi tanpa kekhawatiran mengenai biaya pendidikan. Mensos menyampaikan optimisme bahwa lulusan Sekolah Rakyat yang telah menyelesaikan pendidikan mereka akan mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi signifikan bagi keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Lebih jauh lagi, terdapat harapan besar agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, serta provinsi, dapat memiliki setidaknya satu fasilitas gedung Sekolah Rakyat yang permanen.

Gedung ini diharapkan mampu menampung hingga seribu siswa, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Para siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan fasilitas lengkap, termasuk tempat tinggal di asrama, seragam sekolah, serta asupan nutrisi yang memadai dengan tiga kali makan utama dan dua kali camilan ringan setiap hari. Proses pembelajaran akan didukung oleh sistem manajemen pembelajaran (Learning Management System atau LMS) yang modern dan inovatif, guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses transfer pengetahuan dan keterampilan.

Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa ini adalah wujud nyata dari kepedulian negara terhadap anak-anak yang paling membutuhkan, sebagai upaya percepatan pendidikan mereka untuk mengejar ketertinggalan yang mungkin telah berlangsung bertahun-tahun. Beliau juga menegaskan bahwa program ini dikhususkan bagi mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu, dan tidak ada pihak lain yang boleh merasa iri terhadap kesempatan yang diberikan, mengingat tujuan mulia di baliknya untuk memberdayakan generasi penerus bangsa dari kalangan yang paling rentan.





