Bea dan Cukai Gagalkan Peredaran 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal, Rugikan Negara Rp 8,66 Miliar

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta dan Banten berhasil mencegah peredaran puluhan juta batang rokok tanpa pita cukai dengan nilai kerugian negara mencapai miliaran rupiah pada 9 Mei 2026.

Pada tanggal 9 Mei 2026, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jakarta bersama Kanwil Bea Cukai Banten berhasil melakukan penangkapan terhadap rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai .

Operasi tersebut berhasil mencegah peredaran sebanyak 8.944.800 batang rokok tersebut. Potensi kerugian negara dari ilegalitas tersebut mencapai angkaRp 8,66 miliar. Tempat penampungan sementara hasil tangkapan tersebut diperlihatkan oleh petugas Bea dan Cukai di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menyampaikan sambutan面对着规模如此之大的走私香烟案，强调相关部门将持续加大打击力度，以维护国家税收和规范市场秩序。这次行动不仅展示了执法部门的高效协作能力，也向公众传递了政府坚决打击非法贸易的决心。 seized cigarettes were displayed as evidence of the successful operation, underscoring the importance of such enforcement actions in safeguarding national revenue and curbing illegal trade.

The Director General's presence highlighted the high priority given to this issue by the government





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Rokok Ilegal Bea Dan Cukai Pita Cukai Kerugian Negara Penangkapan

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