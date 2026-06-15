Bea Cukai Tanjung Priok Tambah Lokasi Pemeriksaan dan Koordinasi Lintas Logistik untuk Percepat Arus Impor

Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok memperluas layanan dengan membuka lokasi pemeriksaan fisik tambahan di JICT dan Terminal Petikemas Koja, serta menginisiasi koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan logistik untuk mempercepat pengeluaran barang import.

Dalam upaya mempercepat arus import, Kantor Bea dan Cukai (KBC) Tanjung Priok telah melakukan sejumlah langkah strategis, termasuk penambahan lokasi pemeriksaan fisik di Jakarta International Container Terminal ( JICT ) dan Terminal Petikemas Koja.

Langkah ini diambil setelah sebelumnya melakukan optimalisasi pada jalur merah dengan penambahan personel, pemeriksaan hingga malam hari, serta penyesuaian prosedur layanan. Penambahan lokasi bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan dan mempercepat penyelesaian kontainer yang masih menunggu pemeriksaan fisik. Kepala Bea Cukai Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi, menegaskan bahwa percepatan arus barang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rantai logistik. Ia menyatakan bahwa kantornya tidak hanya meningkatkan kapasitas melalui penambahan lokasi, tetapi juga menginisiasi koordinasi aktif dengan semua pihak terkait.

Langkah-langkah konkret tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala di lapangan secara cepat sesuai peran masing-masing. Bea Cukai Tanjung Priok juga telah mengadakan serangkaian pertemuan dan koordinasi dengan berbagai asosiasi dan pemangku kepentingan, seperti asosiasi trucking DKI Jakarta, importir produsen, asosiasi importir, asosiasi forwarder, pengelola depo peti kemas, serta pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Pertemuan tersebut difokuskan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi besides merumuskan langkah-langkah percepatan pengeluaran barang dari pelabuhan. melalui forum tersebut, Bea Cukai mengimbau asosiasi trucking untuk meningkatkan kapasitas armada guna mengatasi Masalah truk yang terbatas, terutama untuk kontainer yang telah memiliki Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) namun masih terhenti di pelabuhan. Koordinasi dengan asosiasi importir, forwarder, pengelola depo, dan TPS diharapkan dapat menghasilkan percepatan pada aspek kesiapan dokumen, penyediaan sarana pendukung, dan optimalisasi penanganan kontainer.

Adhang menekankan bahwa kontainer dengan SPPB secara prinsip telah selesai kewajiban kepabeanan dan layak dikeluarkan dari kawasan pelabuhan. Dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mengurangi penumpukan dan memastikan distribusi barang ke tujuan akhir berjalan lancar. Ia berharap sinergi dan peran aktif semua pihak dapat terus ditingkatkan according kepada kewenangannya masing-masing. Dengan kerja sama yang baik, proses layanan kepabeanan dan arus logistik di Pelabuhan Tanjung Priok diyakini akan lebih efektif, sekaligus mendukung kelancaran perdagangan dan industri nasional.

Bea Cukai Tanjung Priok juga mengimplementationkan layanan pemeriksaan fisik 24 jam nonstop sebagai bagian dari komitmennya untuk menjaga kelancaran logistik. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan IPC TPK yang telah mengoperasikan alat pemindai petikemas canggih di pelabuhan guna memperkuat keamanan, transparansi, dan mencegah penyelundupan. Langkah-langkah ini Bennett selaras dengan dorongan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menguatkan regulasi penyimpanan barang di pelabuhan guna mengatasi congestion dan meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, diharapkan kinerja logistik di Indonesia dapat meningkat signifikan





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Bea Cukai Tanjung Priok Percepatan Arus Import Lokoasi Pemeriksaan Fisik Koordinasi Logistik JICT

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